Diagnosticul de scleroză multiplă merită verificat dacă se sprijină doar pe simptome sau pe câteva „pete” la RMN, dacă rezultatele nu se potrivesc între ele ori dacă evoluția este neobișnuită. În aceste situații, cere o a doua opinie unui neurolog cu experiență în scleroza multiplă, mai ales înaintea unui tratament complex. Dacă slăbiciunea unui braț, pierderea vederii sau problemele de echilibru apar brusc, caută ajutor medical de urgență: pot fi semnele unui accident vascular, nu o situație în care să aștepți o programare.

De ce simptomele nu ajung pentru diagnostic

Vederea încețoșată sau dublă, durerea oculară, amorțeala, furnicăturile, slăbiciunea și oboseala pot apărea în scleroza multiplă, dar și în alte afecțiuni. Același lucru este valabil pentru spasme, probleme de mers și echilibru, tulburări de memorie sau schimbări ale controlului vezicii. Niciunul dintre aceste simptome nu confirmă singur boala.

Migrena și bolile vaselor de sânge pot produce simptome sau modificări RMN care ridică suspiciunea de scleroză multiplă. Neurologul poate lua în calcul și lipsa vitaminei B12, bolile tiroidei, unele infecții, lupusul, o tumoră sau apăsarea asupra măduvei spinării. Există și alte boli care afectează nervul optic ori măduva și care trebuie deosebite de scleroza multiplă.

Cum verifică neurologul diagnosticul

Neurologul urmărește când a început fiecare episod, cât a durat, dacă s-a repetat și cum te-ai recuperat. Îți verifică vederea, forța, sensibilitatea, reflexele, coordonarea, mersul și echilibrul. Apoi caută o explicație care să lege simptomele de rezultatele investigațiilor și verifică dacă o altă boală se potrivește mai bine.

RMN-ul poate arăta leziuni cu aspect și poziție potrivite pentru scleroza multiplă, dar poate descoperi și alte cauze. Medicul decide dacă sunt necesare imagini ale creierului și ale măduvei; o „pată” din raport, luată singură, nu stabilește diagnosticul. Recomandările NICE amendate în 2026 cer folosirea împreună a istoricului, examenului neurologic, RMN-ului și analizelor.

Criteriile internaționale McDonald 2024 includ și nervul optic printre zonele care pot susține diagnosticul. În anumite situații, medicul poate folosi detalii speciale ale leziunilor de pe RMN sau semne de inflamație din lichidul din jurul creierului și măduvei. Nu este obligatoriu în fiecare caz să aștepte apariția unei leziuni noi, dar trebuie să verifice dacă există o explicație mai bună pentru ce a găsit.

Nu există o analiză de sânge care să confirme singură scleroza multiplă. În funcție de simptome, analizele pot căuta lipsa vitaminei B12, probleme ale tiroidei, infecții ori boli autoimune. Când sunt afectate vederea sau măduva, neurologul poate cere teste pentru anticorpii AQP4 și MOG, care ajută la deosebirea altor două boli ale sistemului nervos.

Puncția lombară înseamnă recoltarea unei mici cantități de lichid din jurul măduvei și nu este necesară pentru fiecare persoană. Poate ajuta când examenul și RMN-ul nu lămuresc situația. Benzile oligoclonale sau lanțurile ușoare kappa găsite în acest lichid pot susține diagnosticul, dar rezultatul nu se citește separat de celelalte date.

Cum poate arăta un diagnostic încă neclar

De exemplu, o persoană are oboseală și amorțeli, iar raportul RMN descrie câteva leziuni. Înainte de a le numi scleroză multiplă, neurologul verifică dacă simptomele corespund examenului, dacă leziunile au aspectul și locul așteptate și dacă există altă cauză, precum migrena sau lipsa vitaminei B12. Dacă datele nu îndeplinesc criteriile de diagnostic, pasul următor este un plan de reevaluare, nu o concluzie trasă din raportul RMN.

Când ceri o a doua opinie

O nouă evaluare este potrivită când explicația primită nu leagă clar simptomele de examen și de investigații. Discută despre o a doua opinie mai ales în aceste situații:

Diagnosticul se bazează pe simptome care pot avea multe cauze sau pe „pete” la RMN al căror aspect și loc nu ți-au fost explicate.

Rezultatele se contrazic ori RMN-urile repetate ale creierului și măduvei rămân normale, deși problemele neurologice sunt de durată.

Au apărut febră, dureri de cap puternice, tulburări de conștiență, pierdere severă a vederii sau o evoluție pe care medicul nu o poate explica. Aceste semne cer evaluare medicală promptă, nu doar o consultație programată peste mult timp.

Neurologul găsește leziuni neobișnuite ale măduvei sau rezultate atipice ale lichidului recoltat prin puncție.

Urmează un tratament complex, dar nu este clar ce anume susține diagnosticul și ce alte boli au fost verificate.

La persoanele de cel puțin 50 de ani și la cele care au și alte boli, criteriile de diagnostic cer atenție la posibile explicații alternative. Dacă scleroza multiplă rămâne o suspiciune, dar criteriile nu sunt îndeplinite, NICE recomandă stabilirea următorului control împreună cu pacientul. Reevaluarea anuală este un exemplu din ghid, nu un termen potrivit automat pentru fiecare om.

Cum obții și pregătești a doua opinie

Notează pentru fiecare episod când a început, cât a durat, cum s-a schimbat și dacă te-ai recuperat. Trece și lista medicamentelor și suplimentelor pe care le iei. Adună scrisorile medicale, rezultatele analizelor, rapoartele și imaginile RMN originale, inclusiv investigațiile mai vechi. Întreabă la programare în ce format trebuie aduse imaginile. Programează o consultație la un alt neurolog, de preferat unul cu experiență în scleroza multiplă. Poți merge cu o persoană de sprijin. Pregătește întrebările: Ce constatări îndeplinesc criteriile de diagnostic? Leziunile RMN sunt tipice? Ce alte cauze au fost verificate? Sunt necesare imagini ale măduvei, analize sau puncție lombară? Când revii dacă diagnosticul rămâne neclar?

Dacă programarea întârzie, cere neurologului care te îngrijește un plan pentru perioada de așteptare și data la care trebuie refăcută evaluarea. Nu opri și nu schimba singură tratamentul prescris în așteptarea celei de-a doua opinii.

Întrebări frecvente

O puncție lombară negativă exclude boala?

Nu. Rezultatul reduce sprijinul pe care această investigație l-ar putea aduce diagnosticului, dar neurologul îl citește împreună cu simptomele, examenul și RMN-ul.

Cât durează până primesc un diagnostic sigur?

Nu există un termen valabil pentru toți. Uneori prima evaluare aduce suficiente răspunsuri; alteori sunt necesare investigații și controale ulterioare.

Opresc tratamentul până primesc a doua opinie?

Nu opri și nu modifica singură un tratament prescris. Discută cu neurologul care te îngrijește despre tratament și despre programarea celei de-a doua opinii.

Ce fac dacă primul neurolog spune că diagnosticul este doar o suspiciune?

Cere să afli ce lipsește pentru confirmare, ce alte cauze sunt verificate și când va fi următorul control. O suspiciune care necesită urmărire nu înseamnă automat că diagnosticul a fost pus greșit.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: NHS, pagina despre scleroza multiplă și recomandările pentru pregătirea consultației; NICE, ghidul despre îngrijirea adulților cu scleroză multiplă, amendat în 2026; MedlinePlus, pagina despre scleroza multiplă, actualizată în septembrie 2026; criteriile McDonald 2024, publicate în The Lancet Neurology în octombrie 2025; consensul internațional despre diagnosticul diferențial, publicat în The Lancet Neurology în august 2023; Cleveland Clinic, materialele despre diagnostic și RMN; MENACTRIMS, recomandările privind semnele care cer reevaluare; UCLA Health, recomandările din octombrie 2026 pentru a doua opinie.