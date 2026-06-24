Bunnie Xo, personalitate media, a ales să trateze cu umor una dintre cele mai incomode etape de după o despărțire: avalanșa de mesaje primite de la bărbați pe Instagram. La scurt timp după divorțul de Jelly Roll, intentat în mai 2026, ea a postat un clip în care își ironizează noile DM-uri, în loc să transforme momentul într-o dramă publică.

În cifre, povestea lor are deja câteva borne care spun mult despre cât de complicată este situația: Bunnie Xo și Jelly Roll s-au căsătorit în 2016, s-au despărțit pentru scurt timp în 2018, iar divorțul a venit în mai 2026, la 10 ani de la nuntă. Numai că ruptura nu a închis tot. Cei doi spun că vor în continuare un copil împreună, după un parcurs IVF pe care Bunnie l-a descris ca fiind „sfâșietor” și „dureros de inimă”, cu patru embrioni pierduți.

Pentru oricine a trecut printr-o despărțire și s-a trezit expusă, lecția de aici e simplă: poți pune granițe fără să te închizi complet. Bunnie Xo nu s-a prefăcut că atenția nu există. A transformat-o într-un moment controlat de ea, cu un filtru amuzant, dans pe „Freek-A-Leek” a lui Petey Pablo din 2004 și textul: „CE ÎNSEAMNĂ SĂ-MI DESCHID DM-urile ACUM”. În descriere, a adăugat scurt: „Trimiteți ajutor”.

Umorul a mutat conversația din zona stânjenitoare în zona jucăușă

Postarea a deschis imediat un joc cu fanele și prietenele ei din online. Una dintre comentatoare a scris „Adaugă-mă pe lista de așteptare”, iar alta a glumit: „Sunt eu sau acesta este modul podcasterului de a-mi spune că am o șansă?”. Cântăreața-compozitoare TAELA a mers și mai departe: „Adaugă-mă pe lista de așteptare” și „Nu mai pierde timpul, ieși cu mine.”

Răspunsul lui Bunnie Xo a păstrat același ton relaxat: „O voi lua pe cântăreață la 8.” Aici e, de fapt, partea utilă pentru viața reală: când atenția de după un divorț devine apăsătoare, uneori ajută să schimbi registrul. Nu să minimalizezi ce simți, ci să nu lași întreaga poveste să fie scrisă de alții.

Și da, expunerea de pe Instagram poate amplifica foarte repede orice moment personal. Platforma are forță virală uriașă, iar o postare precum cea cu Callum Turner și Dua Lipa a strâns 14 milioane de aprecieri, semn că orice imagine sau replică poate ieși imediat din cercul inițial. Pentru o femeie cunoscută, asta înseamnă mai mult interes, mai multe reacții și, uneori, mai puțin control.

Un fost soț a reapărut, dar planul ei de familie rămâne în altă parte

Printre cei care au revenit în peisaj se află și Frankie Lombardo, fostul soț al lui Bunnie Xo, cu care a fost căsătorită între 2009 și 2015. El a spus că nu ar refuza o împăcare și că încă are sentimente puternice pentru ea. Declarația lui e una dintre acele situații care, după divorț, pot complica și mai mult lucrurile, mai ales când trecutul vine ambalat în nostalgie.

Frankie Lombardo, fostul soț al lui Bunnie Xo, a declarat pentru The Blast:

„Ea a fost singura femeie care mi-a frânt vreodată inima. Simt că există multe lucruri neterminate între noi.”

El a continuat:

„O iubesc foarte mult. Nu voi face niciodată nimic să o rănesc. Nu cred că asta va dispărea vreodată.”

Dar mesajul cel mai clar nu vine din partea fostului soț din perioada 2009-2015, ci din ceea ce spune chiar Bunnie despre prezentul ei. Potrivit Theblast, ea a confirmat în podcastul „Dumb Blonde” că legătura cu Jelly Roll nu s-a rupt complet, pentru că există un proiect de familie pe care îl păstrează viu.

Bunnie Xo a spus direct:

„Suntem încă împreună pentru a avea un copil.”

În același episod, ea s-a descris alături de Jelly Roll drept „cel mai neconvențional cuplu”.

Despărțirea nu arată mereu ca o ușă închisă definitiv

Asta poate părea greu de pus în cutii clare, mai ales din afară. Dar pentru multe femei, realitatea de după o despărțire nu vine în variante simple. Uneori există acte, separare și vieți diferite, dar și planuri comune care nu dispar peste noapte. La Bunnie Xo, dorința de a avea un copil nu a fost o idee spontană, ci rezultatul unui drum IVF foarte greu, cu patru embrioni pierduți.

Iar felul în care vorbește public despre asta schimbă puțin și discuția despre „cum ar trebui” să arate un divorț. Nu există un model curat, liniar, perfect. Există doar ce aleg doi oameni să păstreze și ce aleg să lase în urmă.

Mai e un detaliu care spune multe despre tonul pe care încearcă să îl mențină. În podcastul ei, Bunnie Xo a confirmat că Jelly Roll a reînceput să se întâlnească cu oameni după separare și chiar l-a promovat fanilor interesați, spunând că este într-o formă excelentă și un partener fantastic. E genul de reacție care nu rezolvă durerea, dar arată că resentimentul nu e singura opțiune.

Dacă iei ceva practic din toată povestea asta, poate fi exact ideea asta: după o ruptură, nu trebuie să alegi între tăcere totală și haos public. Poți să pui umor unde încape, să spui clar ce rămâne important pentru tine și să nu lași validarea din DM-uri să decidă următorul pas.

Faptul concret, acum, este că Bunnie Xo vorbește public despre două lucruri în același timp: mesajele insistente de pe Instagram și planul de a avea un copil cu Jelly Roll, după pierderea a patru embrioni.