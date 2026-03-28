Brie Larson a dus conceptul de „method dressing” la un alt nivel sâmbătă, la Kyoto. Prezentă la premiera filmului „The Super Mario Galaxy Movie” la Teatrul Minamiza, actrița a apărut într-o ținută ce a omagiat-o perfect pe Prințesa Rosalina, personajul căruia îi împrumută vocea în animație. Și totul a fost dus până la cel mai mic detaliu, inclusiv încălțămintea.

O rochie demnă de o prințesă intergalactică

Actrița a purtat o rochie custom Rodarte care a canalizat perfect estetica personajului său. Creația a avut mâneci scurte bufante cu fronseuri, un decolteu în V drapat delicat și o stea argintie aplicată exact în centrul bustului, acolo unde materialul se răsucea spre interior. De acolo, silueta se continua cu o fustă lungă și fluidă, cu o croială evazată și un tiv lejer ce atingea podeaua. Practic, o apariție de poveste.

Pantofii argintii, piesa de rezistență

Adevărata măiestrie a stat în alegerea pantofilor. Larson a optat pentru o pereche de pantofi stiletto argintii, metalizați, cu un vârf lung și ascuțit, care se îngusta treptat înainte de a se termina într-o formă ușor rotunjită. Până la urmă, detaliile fac diferența, nu-i așa? Decupajul era jos, expunând mare parte din picior, iar tocul subțire oferea înălțimea necesară.

O alegere curată, minimalistă.

Iar ce a fost cu adevărat special la acești pantofi a fost lipsa totală a oricăror accesorii. Fără baretă, fără cataramă, fără platformă sau cristale. Doar forma pură și suprafața reflectorizantă care, sub luminile de la eveniment, a captat nuanțele mov ale covorului, oferind încălțămintei o strălucire ce amintea de spațiul cosmic.

O nouă direcție stilistică

Această alegere marchează o turnură mai „curată” în rotația recentă de pantofi a actriței. Ne amintim de pantofii Aquazzura Bow Tie purtați la New York sau de modelul slingback cu cataramă de la Miu Miu din emisiunea „The View”, ambele având elemente decorative suplimentare. De data aceasta, perechea purtată la Kyoto s-a bazat exclusiv pe finisajul metalic și pe linie, nu pe ornamente.

Numai că această direcție stilistică nu este izolată. Trendul pantofilor argintii cu un finisaj metalic și o formă simplă a început să apară tot mai des pe covorul roșu. Sarah Paulson a purtat modelul Lidia de la Paris Texas, în varianta argintie oglindă, la Premiile SAG 2026, în timp ce Jennifer Hudson a optat pentru pantofi stiletto metalizați la Premiile Grammy 2026. Ambele apariții (din anii trecuți, e drept) indică aceeași revenire la încălțămintea argintie finisată, cu un vârf puternic conturat și mai puțină decorațiune.

Contrastul de pe covorul roșu

Contrastul a fost vizibil la doar câțiva pași distanță. Anya Taylor-Joy, cea care îi dă voce Prințesei Peach, a purtat la aceeași premieră din Kyoto o pereche de sandale albe Jimmy Choo, modelul Minny. Ea a rămas fidelă liniei de pantofi de seară delicați și deschiși pe care a menținut-o constantă pe parcursul acestui turneu de presă.