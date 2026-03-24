Un nou sezon, un nou breton? Dacă simți nevoia unei schimbări, încearcă „bretonul U”, o tunsoare deja purtată și îndrăgită de vedete precum Jennifer Lawrence, Mia Goth și Jenna Ortega. este o variantă care promite să flateze aproape orice tip de față.

Ce este, de fapt, bretonul U?

Numele spune totul. Bretonul U este o reinterpretare mai delicată a bretonului cortină, unde fiecare parte seamănă cu o formă de „U” inversat. Când vine vorba de tunsoarea propriu-zisă, bretonul este mai scurt în secțiunea de mijloc (gândiți-vă la zona centrală a frunții) și devine treptat mai lung spre tâmple, într-un mod care se arcuiește departe de față. Dar cum vine asta să te avantajeze?

Secretul dezvăluit de un hairstylist de la Hollywood

Forma aceasta specifică este parte din magia tunsorii, spune hairstylistul vedetelor și ambasadorul Shark, Chris Appleton. „Oamenii realizează că pot ridica aspectul feței lor cu tunsoarea și coafura potrivite,” explică el. V-ați gândit vreodată că secretul unui lifting facial poate sta chiar în foarfeca stilistului? Appleton continuă, subliniind efectul vizual pe care îl creează această tunsoare. „Forma de U, ca o variantă mai subtilă a look-ului lui Farrah Fawcett, ridică în mod cert pomeții.”

Recomandari Glosslab revine cu Jordyn Woods la conducere după ce brandul a fost vândut cu 100.000$

O iluzie optică inteligentă.

Iar secretul oricărei tunsori bune, continuă Appleton, este să nu ascunzi niciodată obrajii și pomeții. E drept că multe femei fac greșeala asta, crezând că astfel își subțiază fața, însă lucrurile stau putin diferit.

Regula de aur pentru o tunsoare reușită

Sfatul expertului este clar și direct. „Acoperirea pomeților elimină contururile feței,” avertizează el. Până la urmă, de ce ai vrea să ascunzi una dintre cele mai definite trăsături ale chipului? Soluția lui este simplă și se aplică nu doar acestui tip de breton, ci oricărei tunsori în scări.

Recomandari Fondatoarea Tarte lansează un brand cu fiii ei și are 50.000 de clienți în așteptare

„În schimb, tunde-ți straturile și bretonul pentru a evidenția și a expune forma feței tale. Îmi place să tund bretonul chiar deasupra sau la nivelul pomeților, astfel încât, atunci când este coafat, să îi expună. Iar bretonul în formă de U este bretonul universal dintre toate bretoanele.”