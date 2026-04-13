Becky G a dat tonul la Coachella, dar nu oricum. Artista a lăsat deoparte cizmele din piele neagră, preferatele festivalului, și a mizat pe o pereche de bocanci Timberland cu platformă, în valoare de 190 de dolari, aducând o notă workwear neașteptată în peisajul din deșert. Prezentă atât la petrecerea Interscope și Capitol Records din Palm Springs, cât și la a noua ediție a Revolve Festival, pe 11 aprilie, cântăreața a demonstrat că stilul nu ține cont de reguli.

O ținută workwear neașteptată

Interpreta hitului „Shower” a ales un model specific: bocancii Timberland Women’s Stone Street 6-Inch Waterproof Platform Boots în culoarea „Wheat”. Aceștia au fost piesa de rezistență a unui look ce părea desprins dintr-un atelier, dar adaptat pentru soarele Californiei. Bocancii au fost asortați cu o pereche de pantaloni scurți lungi, supradimensionați, de culoare bej, cu pete de vopsea și urme de uzură, care completau perfect tema industrială.

Partea de sus a ținutei a fost mai relaxată. Un maiou gri, scurt, cu un slogan retro sclipitor – „I love you” – a adăugat o notă jucăușă. Întregul ansamblu a fost completat de șosete albe simple, ochelari de soare înguști și o geantă portocalie Hammitt Kyle Sml în nuanța „Tailored Tangerine”, care a adus un strop de culoare vibrantă.

Detaliile care fac diferența

Hai să vedem mai atent bocancii. Modelul de 190 de dolari păstrează silueta clasică Timberland, dar o duce într-o zonă mult mai modernă. Partea superioară este din nubuc de culoarea grâului (wheat), gulerul este căptușit cu un material închis la culoare, iar ocheții metalici aurii contrastează plăcut. Șireturile bicolore, galben cu roșu, amintesc de încălțămintea de drumeție, în timp ce platforma groasă, maro, cu striații adânci, oferă nu doar înălțime, ci și o atitudine impunătoare. E drept că forma familiară a fost păstrată, dar talpa înălțată și baza mai robustă i-au conferit un finisaj exagerat, perfect pentru un festival unde vrei să fii remarcat.

O alegere îndrăzneață.

Si, pe bune, a funcționat perfect, pentru că modelul este și impermeabil, o caracteristică practică într-un mediu imprevizibil cum e cel al unui festival în aer liber.

Cum se distanțează de restul vedetelor

Dar alegerea artistei a ieșit în evidență tocmai pentru că s-a îndepărtat de normă. În timp ce multe vedete au mers pe varianta sigură a cizmelor negre, Becky G a ales alt drum. De exemplu, Paris Hilton a dus trendul în zona excesului Y2K, cu o pereche de cizme negre Demonia cu platformă, peste genunchi. În schimb, Alix Earle și Kendall Jenner au optat pentru variante mai simple, purtând cizme din piele neagră, până la genunchi.

Becky G a evitat complet aceste direcții. Nu a mers nici pe stilul western, nici pe cel boho, cu sandale gladiator sau alte siluete care amintesc de edițiile din 2016. A ales una dintre cele mai recunoscute forme de bocanci de lucru de pe piață și a transformat-o într-o declarație de stil prin proporții și styling. V-ați fi așteptat la altceva de la ea?

Mai mult decât un simplu festival

Iar prezența ei nu s-a limitat la un singur loc. Pe lângă petrecerea caselor de discuri, Becky G a apărut și la Revolve Festival, evenimentul exclusivist ajuns la a noua ediție în Thermal. Acolo, atmosfera a fost întreținută de artiști precum Don Toliver, Mustard și Kehlani, care au continuat circuitul petrecerilor din deșert, dincolo de scena principală de la Coachella.

Primul weekend al festivalului Coachella (care a avut loc pe 11 aprilie 2026) a fost marcat și de concertele susținute de Sabrina Carpenter vineri, în timp ce sâmbătă pe scenă au urcat Justin Bieber și PinkPantheress.