Te-ai întrebat vreodată ce mai face vecina aia simpatică și mereu pusă pe glume din Stars Hollow? Ei bine, Sally Struthers, pe care generația noastră o iubește enorm pentru rolul excentricei Babette Dell din serialul „Fetele Gilmore”, tocmai a demonstrat că poți arăta absolut grozav la 78 de ani. Zilele trecute, paparazzi au surprins-o pe actriță într-o ieșire relaxată în Malibu, iar transformarea ei fizică a atras imediat toate privirile, după ce a reușit să ajungă de la 90 la 68 de kilograme.

Fără diete restrictive, doar porții controlate

Să fim sincere, de câte ori nu am căzut și noi în capcana dietelor drastice care promit minuni peste noapte? Miza aici nu este doar o simplă schimbare de look a unei vedete, ci o lecție practică despre echilibru. Actrița de 1,55 metri înălțime a refuzat regimurile chinuitoare și a ales calea controlului riguros al porțiilor, o metodă pe care o poți aplica și tu chiar de la următoarea masă, fără să te privezi de micile bucurii culinare.

Așa cum am văzut într-un articol publicat recent de Unica, ieșirea ei nocturnă a fost una cât se poate de normală și plină de viață. A luat cina cu prietenii la restaurantul japonez Bui, o locație intimă preferată și de Miley Cyrus sau Cindy Crawford, iar apoi s-a oprit pentru un iaurt înghețat. Și a făcut-o purtând o ținută casual-chic extrem de confortabilă, cu un sacou negru, colanți, pantofi lejeri colorați și părul ei blond lăsat liber, ușor rebel.

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Umilința trăită la Hollywood

Dar drumul ei nu a fost mereu presărat cu iaurt înghețat și seri liniștite. Noi, femeile, știm cât de dureroase pot fi comentariile nesolicitate despre corpul nostru. Sally a suferit enorm din cauza discriminării bazate pe greutate, amintind un episod absolut șocant provocat de regretata Betty White la o recepție.

„Am întins mâna să iau unul și ea a spus în fața tuturor: ‘O, nu aș face asta dacă aș fi în locul tău, dragă, nu ai nevoie de un biscuite’. [Ea] m-a umilit complet din cauza greutății mele în fața celorlalți oameni din cameră. Iar eu m-am gândit: ‘Doamne, asta nu este deloc frumos!’” – Sally Struthers, actriță

Iar lucrurile nu s-au oprit acolo. În 1997, realizatorii serialului de animație South Park au transformat-o în ținta unei parodii crude, legându-se fix de greutatea ei în contextul muncii filantropice pe care o făcea pentru copiii din Etiopia prin organizația Save The Children. cât de insensibil poți să fii?

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Două generații, aceeași iubire

Numai că talentul ei a învins mereu răutățile industriei. Înainte să fie vecina lui Lorelai Gilmore, ea a scris istorie în anii ’70 ca Gloria în sitcomul fenomen „All în the Family”, rol care i-a adus două premii Emmy.

„Este amuzant, o domnișoară de 20 de ani mă strigă Babette datorită serialului Fetele Gilmore, iar apoi mama ei, dacă este cu ea, îi spune: ‘Nu, draga mea, ea este Gloria’” – Sally Struthers, actriță

Acum, mama unei fiice de 47 de ani care lucrează ca psihoterapeut, Sally rămâne singura supraviețuitoare a distribuției principale din „All în the Family”. Anul trecut a fost marcat de vești grele, după ce fostul ei coleg Rob Reiner a trecut printr-un incident violent acasă.

„Nu există cuvinte. Este dincolo de devastator, iar inima mea este alături de familia lor” – Sally Struthers, actriță

În ciuda acestor pierderi dureroase, vedeta refuză categoric ideea de pensionare. Ea își păstrează energia intactă și continuă să urce pe scenele de teatru în turnee naționale, demonstrând că poți trăi exact după propriile reguli, indiferent de presiunile din jur.