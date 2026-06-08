Beatrice Borromeo a transformat grila de start de la Monaco Grand Prix intr-un adevarat podium de moda. Nora Printesei Caroline a ales o tinuta florala semnata Dior, demonstrand încă o data de ce este considerata una dintre cele mai stilate prezente regale.

Dincolo de pretul exorbitant, alegerile ei vestimentare ne arata cum luxul se poate intalni cu functionalitatea. Gandeste-te la confortul absolut de a purta o piesa spectaculoasa care iti permite, în acelasi timp, sa te misti liber toata ziua. Asta cautam toate, ?

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Și totusi, aparitia ei este cu atat mai speciala cu cat vine la doar opt luni dupa ce a adus pe lume al treilea copil al cuplului. În octombrie anul trecut, ea și Pierre Casiraghi au devenit parintii unei fetite, Bianca Caroline Marta, care s-a alaturat fratilor mai mari, Stefano și Francesco.

Detaliul pe care il adoram la rochiile de vara

Rochia midi aleasa pentru ziua de duminică este o piesa din poplin de bumbac, denumita Multicolor Daisy Garden. Modelul evaluat la 4.200 de lire sterline este prins în talie cu o curea subtire și are nasturi din sidef. Iar detaliul care ne place cel mai mult este prezenta buzunarelor laterale ascunse.

Așa cum observa și Hellomagazine intr-un material publicat recent, acest element face ca rochia sa fie combinatia perfecta intre frumusete și utilitate pentru o zi lungă petrecuta la curse. Ochelarii de soare Oscar and Frank și machiajul natural au completat perfect look-ul relaxat.

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Secretul unei garderobe inteligente

Un alt detaliu interesant este felul în care Beatrice a ales sa isi accesorizeze tinutele în acest weekend. Mama a trei copii, ea a lasat rochia ușor descheiata la guler și a asortat-o cu o geanta impletita Lady Dior.

Dar adevarata lectie de stil vine de la incaltaminte. Ea a purtat o pereche de sandale slingback albastru pal, cu o funda decorativa, care costa 960 de lire sterline. Surpriza? A incaltat exact aceiasi pantofi și cu o zi inainte. Sâmbătă, la o alta aparitie pe circuit alaturi de sotul ei, a imbracat o rochie Dioriviera scurta, alb-albastra, de 2.250 de lire sterline, pe care a completat-o cu aceleasi accesorii.

Până la urma, stilul autentic nu înseamnă sa schimbi absolut totul de la o zi la alta. vom vedea ce piese va alege pentru restul sezonului estival, însă lectia reutilizarii accesoriilor preferate este sigur una pe care o putem aplica și noi.