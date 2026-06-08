Adaugă-ne ca sursă preferată în GoogleUrmărește-ne pe Google News

Beatrice Borromeo a transformat grila de start de la Monaco Grand Prix intr-un adevarat podium de moda. Nora Printesei Caroline a ales o tinuta florala semnata Dior, demonstrand încă o data de ce este considerata una dintre cele mai stilate prezente regale.

Vezi postarea pe Instagram →

Dincolo de pretul exorbitant, alegerile ei vestimentare ne arata cum luxul se poate intalni cu functionalitatea. Gandeste-te la confortul absolut de a purta o piesa spectaculoasa care iti permite, în acelasi timp, sa te misti liber toata ziua. Asta cautam toate, ?

Decizia vestimentara care a surprins pe toata lumea la Monaco. Cum a aparut Printesa Charlene la F1RecomandăriDecizia vestimentara care a surprins pe toata lumea la Monaco. Cum a aparut Printesa Charlene la F1

Și totusi, aparitia ei este cu atat mai speciala cu cat vine la doar opt luni dupa ce a adus pe lume al treilea copil al cuplului. În octombrie anul trecut, ea și Pierre Casiraghi au devenit parintii unei fetite, Bianca Caroline Marta, care s-a alaturat fratilor mai mari, Stefano și Francesco.

Detaliul pe care il adoram la rochiile de vara

Charlotte Casiraghi and Beatrice Borromeo make red carpet appearance at Cannes Film Festival

Rochia midi aleasa pentru ziua de duminică este o piesa din poplin de bumbac, denumita Multicolor Daisy Garden. Modelul evaluat la 4.200 de lire sterline este prins în talie cu o curea subtire și are nasturi din sidef. Iar detaliul care ne place cel mai mult este prezenta buzunarelor laterale ascunse.

Așa cum observa și Hellomagazine intr-un material publicat recent, acest element face ca rochia sa fie combinatia perfecta intre frumusete și utilitate pentru o zi lungă petrecuta la curse. Ochelarii de soare Oscar and Frank și machiajul natural au completat perfect look-ul relaxat.

Aparitia care a surprins pe toata lumea. Ce face Molly Sims la 52 de aniRecomandăriAparitia care a surprins pe toata lumea. Ce face Molly Sims la 52 de ani

Secretul unei garderobe inteligente

Un alt detaliu interesant este felul în care Beatrice a ales sa isi accesorizeze tinutele în acest weekend. Mama a trei copii, ea a lasat rochia ușor descheiata la guler și a asortat-o cu o geanta impletita Lady Dior.

Dar adevarata lectie de stil vine de la incaltaminte. Ea a purtat o pereche de sandale slingback albastru pal, cu o funda decorativa, care costa 960 de lire sterline. Surpriza? A incaltat exact aceiasi pantofi și cu o zi inainte. Sâmbătă, la o alta aparitie pe circuit alaturi de sotul ei, a imbracat o rochie Dioriviera scurta, alb-albastra, de 2.250 de lire sterline, pe care a completat-o cu aceleasi accesorii.

Până la urma, stilul autentic nu înseamnă sa schimbi absolut totul de la o zi la alta. vom vedea ce piese va alege pentru restul sezonului estival, însă lectia reutilizarii accesoriilor preferate este sigur una pe care o putem aplica și noi.

Aparitia care a infuriat pe toata lumea. Ce au facut surorile Beatrice și EugenieRecomandăriAparitia care a infuriat pe toata lumea. Ce au facut surorile Beatrice și Eugenie