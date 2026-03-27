Anya Taylor-Joy a transformat evenimentul de promovare pentru „The Super Mario Galaxy Movie” de la Tokyo într-o adevărată prezentare de modă. Actrița a apărut joi într-o ținută personalizată, creată special pentru ea de casa franceză Jacquemus, atrăgând toate privirile.

O apariție roz, de neuitat

Piesa de rezistență a fost, fără doar și poate, pălăria supradimensionată în stil „farfurie”, un element definitoriu al colecției Jacquemus toamnă 2026 ready-to-wear. Ținuta personalizată (curatoriată de stilistul Ryan Hastings) a fost completată de un top bandeau scurt, fără bretele, și o fustă cu talie înaltă, cu o siluetă mulată și un tiv evazat, în formă de petală. Întregul ansamblu a fost realizat într-o nuanță de roz prăfuit, inspirată de primăvară.

Iar accesoriile au fost alese pe măsură. Look-ul a fost completat de sandale cu barete subțiri semnate Giuseppe Zanotti. La capitolul bijuterii, actrița a purtat inele de la Tiffany & Co., inclusiv modelul „knot ring” și „knot double-row ring”. E drept că alegerea nu e surprinzătoare, având în vedere că Taylor-Joy este ambasadoare a celebrului brand de bijuterii și a apărut chiar și în campania lor de sărbători din 2025.

Inspirație din anii ’80

Dar de unde vine, mai exact, această inspirație? Look-ul purtat de Anya Taylor-Joy este o reinterpretare a unui design prezentat în colecția Jacquemus toamnă 2026, care a debutat pe podium la Săptămâna Modei de la Paris în luna ianuarie. Creată de fondatorul și directorul de creație Simon Porte Jacquemus, colecția a explorat din plin estetica anilor ’80 și conceptul de „power dressing”.

Criticul Miles Socha descria colecția ca fiind un omagiu adus acelei perioade. „Multe dintre modelele din prezentare au purtat coafura derutantă, care a accentuat spiritul retro al colecției, axată pe siluete sculpturale de cocktail, paltoane cu mâneci liliac, rochii diafane și genul de costume de prânz pe care Ivana Trump și cele de teapa ei le-ar fi purtat pe vremuri.”

Noul film Super Mario

Până la urmă, evenimentul din Tokyo a fost dedicat filmului „The Super Mario Galaxy Movie”, continuarea succesului din 2023, „The Super Mario Bros. Movie”. Noua producție urmărește aventurile lui Mario, a cărui voce este asigurată de Chris Pratt, și ale prietenilor săi, care părăsesc Regatul Ciupercilor pentru a înfrunta noi inamici într-o galaxie îndepărtată.

Filmul va ajunge în cinematografe pe 1 aprilie.