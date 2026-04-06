Anne Hathaway a surprins pe toată lumea la Tokyo, în timpul unui turneu de presă, cu o schimbare de look spectaculoasă. Actrița a recreat, cu ajutorul hairstylist-ului Orlando Pita, coafura emblematică a personajului său, Andy Sachs, din filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada”.

O transformare iconica, reinterpretata

V-ați gândit vreodată cât de mult poate influența un singur rol stilul unui actor? În istoria transformărilor de pe marele ecran, cea a lui Andy Sachs din „Diavolul se îmbracă de la Prada” este, fără îndoială, una de top. Momentul în care renunță la șuvițele rebele pentru o coadă de cal înaltă, un breton perfect drept și șuvițe delicate care îi încadrează fața a rămas în memoria colectivă.

Ei bine, Anne Hathaway și Orlando Pita au adus acest look în prezent. E drept că au păstrat coada de cal înaltă, dar au venit cu câteva actualizări moderne. Noul breton al actriței este mai filat și mai texturat, în timp ce șuvițele laterale au mai mult volum, pentru a-i evidenția și mai bine trăsăturile.

Un look complet, de la par la tinuta

Dar nu a fost vorba doar despre păr. Întreaga apariție a fost un omagiu adus filmului. Stilista Erin Walsh a ales o rochie Valentino fără bretele (o creație superbă, de altfel) în schema de culori specifică peliculei: roșu, alb și negru.

Machiajul, realizat de Gucci Westman, a fost unul lejer, fără linia groasă de tuș de pe pleoapa inferioară, atât de populară în anii 2000.

Un look studiat până la cel mai mic detaliu.

Mai multe surprize Y2K pe drum?

Apariția din Tokyo este văzută de fani ca un „easter egg” deliberat, un cadou pentru toți cei care au iubit filmul. Și se pare că nu va fi singurul. Pe măsură ce turneul de presă continuă, ne putem aștepta să vedem și alte reinterpretări ale unor look-uri clasice de la începutul anilor 2000.

Iar Anne Hathaway pare mai mult decât dispusă să ne reamintească de ce personajul Andy Sachs a devenit, până la urmă, un reper de stil pentru o întreagă generație.