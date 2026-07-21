O nișă audio nouă: căștile cu care poți dormi pe o parte

Pe piață au apărut căști audio concepute special pentru a fi purtate confortabil în timpul somnului, inclusiv de persoanele care dorm pe o parte, ca soluție pentru zgomotele nocturne.

Pentru tine, diferența față de niște căști obișnuite se vede exact în momentul în care pui capul pe pernă. Modelele dedicate somnului sunt gândite să nu creeze disconfort în această poziție, spre deosebire de unele obișnuite precum Apple AirPods Pro 3. Aici nu mai vorbim doar despre audio, ci despre posibilitatea de a dormi cu ele ore întregi fără a simți presiune în ureche.

Zgomotul alb este deja o soluție cunoscută pentru somn, popularizată de dispozitive precum Lectrofan Classic, dar sunetul redat în cameră îl poate deranja pe partener. Căștile pentru somn mută experiența într-un format personal, mai discret, cu accent pe confort și izolare fonică.

Ozlo Sleepbuds promit 10 ore de redare audio

În zona premium, Ozlo Sleepbuds promit redare audio de până la 10 ore. Modelul folosește un sistem în care tocul de încărcare funcționează ca punte între telefon și căști, pentru un semnal mai eficient.

Anker, companie cunoscută pentru încărcătoare și baterii externe, a intrat pe această nișă cu modelele Soundcore Sleep A20 și Soundcore Sleep A30 Special. Al doilea include tehnologia de anulare activă a zgomotului (ANC), un detaliu important dacă problema principală este nevoia de a reduce sunetele din jur. Piața mizează, conform Vice, pe combinația dintre confort și izolare fonică pentru persoanele cu somn sensibil.

AcousticSheep SleepPhones, bentița cu autonomie de 24 de ore

Dacă nu suporți ideea de căști intra-auriculare toată noaptea, există și varianta tip bentiță. AcousticSheep SleepPhones poate reda sunete de pe telefon, tabletă sau computer timp de până la 24 de ore. Alegerea ține mai puțin de cifre și mai mult de cum îți place să dormi: cu ceva în ureche sau cu o bandă moale pe cap.

La ce să te uiți înainte să cumperi

Dacă dormi pe o parte, primul filtru este forma. Modelele specializate au avantajul clar față de căștile obișnuite, fiind proiectate pentru contactul cu perna.

Dacă vrei audio peste toată noaptea, autonomia schimbă calculele. Ozlo Sleepbuds ajung până la 10 ore, în timp ce AcousticSheep SleepPhones urcă până la 24 de ore.

Dacă zgomotul este problema principală, merită urmărite modelele cu izolare fonică. Soundcore Sleep A30 Special iese în față prin ANC. Dacă, în schimb, vrei mai ales să asculți zgomot alb fără să deranjezi pe nimeni, și o variantă fără această tehnologie poate avea sens.

Bugetul face și el o diferență. Ozlo Sleepbuds au fost la 350 de dolari în perioada Crăciunului 2025, au avut oferte în jur de 275 de dolari și sunt acum la 249 de dolari. Momentul cumpărării poate schimba nota finală cu peste 100 de dolari.

Pentru cine nu poate dormi din cauza zgomotului sau nu vrea să umple dormitorul cu sunet ambiental, alegerea se simplifică: un model intra-auricular pentru un profil discret pe pernă sau o bentiță cu autonomie de până la 24 de ore, dacă preferi confortul unei benzi textile pe cap.