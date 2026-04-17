Echipa națională de tineret a Angliei (WU23) a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată împotriva Suediei, într-un meci care a ținut suporterii cu sufletul la gură până în ultimul minut. Golurile Angliei au fost marcate de Aggie Beever-Jones și Laura Blindkilde Brown, demonstrând încă o dată potențialul uriaș al acestei generații de fotbaliste.

Un meci cu răsturnări de situație

Partida nu a început deloc bine pentru Tinerele Leoaice. Suedezele au deschis scorul rapid, profitând de o nesincronizare în defensiva engleză și punând presiune încă din start. Dar Anglia nu a cedat. Aggie Beever-Jones a restabilit egalitatea înainte de pauză, cu o execuție de finețe din interiorul careului. Repriza a doua a urmat un scenariu similar, cu Suedia preluând din nou conducerea și cu o echipă a Angliei forțând egalarea. Iar eforturile le-au fost răsplătite pe final, când Laura Blindkilde Brown a înscris golul de 2-2, salvând un punct prețios.

Hai să fim serioși, ce poți să ceri mai mult de la un meci de tineret?

Reacția antrenoarei Emma Coates

La finalul partidei, antrenoarea Emma Coates a avut un discurs echilibrat. Pe de o parte, a lăudat puterea de luptă a elevelor sale, dar pe de altă parte a subliniat că mai sunt multe aspecte de îmbunătățit. „Sunt mândră de caracterul pe care l-au arătat fetele. Să revii de două ori în meci împotriva unei echipe atât de organizate precum Suedia spune multe despre mentalitatea noastră,” a declarat Coates. E drept că revenirea a fost spectaculoasă.

Numai ca antrenoarea a ținut să puncteze și minusurile. „Am văzut momente de fotbal excelent, dar și greșeli pe care trebuie să le corectăm. Important este că nu am cedat nicio clipă,” a adăugat ea, setând deja tonul pentru următoarele sesiuni de antrenament.

Ce urmează pentru Tinerele Leoaice

Acest meci face parte dintr-o serie de partide amicale menite să testeze și să omogenizeze lotul în vederea viitoarelor campanii de calificare. Pentru Anglia WU23, remiza cu Suedia (o forță tradițională în fotbalul feminin) este un rezultat pozitiv, care arată că echipa se poate bate de la egal la egal cu orice adversar. Programul echipei continuă cu alte meciuri de verificare în lunile următoare.

Iar parcursul european se anunță unul dificil. Următorul test de foc pentru fetele lui Coates va fi împotriva Olandei, o altă echipă redutabilă la nivel de tineret, meciul fiind programat la finalul lunii viitoare.