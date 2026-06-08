După luni de speculații și fotografii surprinse de paparazzi, Andy Cohen a confirmat oficial că trăiește o nouă poveste de dragoste. Cunoscutul producător executiv al francizei „Housewives” a dezvăluit că formează un cuplu cu Kevin Sobieski, un bărbat pe care l-a întâlnit în urmă cu aproape un an.

https://x.com/JaysRealityBlog/status/2064015435989705029

Recomandări Andy Cohen refuză să filmeze o nouă serie Real Housewives în orașul său natal, St. Louis.

Pentru noi, cele care jonglăm cu viața de familie, cariera și dating-ul, lecția pe care o oferă Andy aici este absolut genială. Prezentarea unui partener nou copiilor tăi este probabil cel mai vulnerabil și terifiant pas pe care îl poți face, iar decizia lui de a lua lucrurile extrem de încet arată exact cum poți proteja echilibrul celor mici fără să îți ignori propria fericire.

Cum a început totul

Te-ai gândit vreodată de câte ori ai vrut să anulezi o ieșire pe ultima sută de metri pur și simplu din lipsă de energie? Ei bine, exact asta era să facă și el.

Totul a început la o petrecere de 4 iulie, în anul 2025. Într-o discuție sinceră la emisiunea sa de la SiriusXM, „Radio Andy”, el a mărturisit că a fost la un pas să rămână acasă. Dar s-a forțat să iasă din casă, o decizie care i-a schimbat viața.

„Și m-am târât afară. Nu mai sunt invitat niciodată la petreceri gay în Hamptons și mi-am zis: Știi ceva? Lasă-mă doar să merg.” – Andy Cohen, Producător Executiv

Și bine a făcut. Acolo l-a văzut pe Kevin de la distanță, au ajuns să vorbească toată noaptea, iar chimia a fost evidentă. După cum a relatat Theblast zilele trecute, Andy a fost cel care a făcut pasul decisiv și și-a trecut numărul în telefonul lui Kevin, asigurându-se de două ori că a tastat corect cifrele.

Recomandări Cabral și Andreea Ibacka se despart după 18 ani de relație. Prezentatorul are 48 de ani, actrița 40.

Ritmul contează cel mai mult

Aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru oricine a trecut printr-o situație similară. Când vine vorba de copii, graba strică absolut totul.

Recomandări Lisa Kudrow il confrunta pe Andy Cohen in direct. Actrita acuza productia RHOBH de scene regizate

Andy îl descrie pe Kevin ca fiind bun, puternic și inteligent. Numai că, dincolo de fluturii din stomac, a existat o strategie clară de integrare a acestuia în viața de familie. Prezentatorul a explicat că procesul a fost unul incredibil de lent și deliberat.

„Și am fost atât de lenți, deliberați și metodici în a ne cunoaște și a-l prezenta copiilor și pur și simplu a-l introduce în ecuația familiei mele atât de încet.” – Andy Cohen, Producător Executiv

Rezultatul a fost unul perfect.

Copiii îl iubesc pe Kevin, iar sentimentul este reciproc. să auzi pe cineva spunând „la un an distanță, încă nu-mi vine să l-am găsit” îți dă o doză de speranță, indiferent de vârstă sau de dezamăgirile trecute. Fanii Bravo au reacționat imediat pe rețelele sociale, bucurându-se de fericirea lui.

O carieră construită pe propriile reguli

Dincolo de viața personală, lucrurile merg excelent și pe plan profesional. Cohen a primit recent premiul Variety Creative Impact în Television, la Newport Beach TV Fest, o recunoaștere a unei cariere de peste 20 de ani în media.

Iar parcursul lui nu a fost deloc unul ușor. A recunoscut că la începuturile sale i s-a spus la CBS News că este prea sașiu pentru a apărea pe ecran. Dar a sfidat sistemul și a câștigat. Între timp, continuă să dea note pe fiecare episod din „Real Housewives” și se pregătește pentru o lansare importantă în toamnă.

Cartea sa nouă, „Andy’s Bravo Scrapbook”, va fi lansată pe 20 octombrie, fiind descrisă de el ca albumul foto suprem pentru fanii rețelei. Până atunci, fanii îl pot urmări în continuare la cârma emisiunilor care l-au consacrat, în timp ce el își trăiește liniștit noua poveste de dragoste departe de presiunea publică.