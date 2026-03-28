Într-o perioadă extrem de stresantă, m-am trezit cu o senzație persistentă de greață. Fără să vreau o schimbare totală a stilului de viață, am căutat o soluție cu efort minim pentru a găsi un echilibru. Și, mulțumită algoritmului misterios de pe Instagram, am dat peste „semințele pentru urechi”.

Ce sunt, pe bune, semințele pentru urechi?

Dacă ați văzut vedete sau creatori de conținut din zona de wellness purtând în urechi ceea ce par a fi niște ținte de aur minimaliste, plasate strategic, cel mai probabil ați văzut semințe pentru urechi. Originară din Medicina Tradițională Chineză (MTC), această practică este o formă de auriculoterapie, o metodă de tratament care folosește tehnici de presopunctură la nivelul urechii.

Micile semințe – realizate din materiale precum aur de 24 de carate, plastic sau ierburi – sunt plasate pe puncte specifice de presiune de pe ureche pentru a stimula vindecarea și echilibrul. „În Medicina Tradițională Chineză, există o hartă a reflexologiei urechii unde urechea ta reflectă literalmente fiecare sistem și organ al corpului tău”, a explicat anterior Ava Lee, fondatoarea brandului K-beauty By Ava. „Ai toate aceste puncte de presiune diferite pe care le poți viza cu acupunctură sau semințe pentru urechi pentru a le stimula.”

Experiența mea DIY și harta comorii

Am comandat online un set, având în minte trei probleme specifice: o anxietate mocnită indusă de dorul de casă, greață constantă și balonarea inevitabilă care urma unei diete bogate în vin și pâine. Deși aplicarea în sine este simplă (semințele pe care le-am folosit aveau pe spate un adeziv de grad medical pentru aplicare ușoară), am învățat rapid că eficacitatea depinde în totalitate de plasament.

Iar aici a început aventura. Înainte de a mă autoproclama arhitect auricular, am petrecut trei zile bune studiindu-mi urechile într-o oglindă cu lupă și scufundându-mă în diagramele Medicinei Tradiționale Chineze. Ca orice tânăr din Generația Z care încearcă ceva nou, am apelat și la YouTube, petrecând ore întregi verificând diagrame neclare care semănau mai puțin cu anatomie și mai mult cu harta comorii unui pirat.

Odată ce m-am convins unde să plasez aceste mici butoane, le apăsam ușor pentru a le „activa” atunci când mă simțeam anxioasă. Acest gest „se crede că sprijină reglarea fluxului de energie și ajută la menținerea echilibrului intern”, spune dr. Rumi Beramji, care conduce clinica de acupunctură de la Spitalul Sir H.N. Reliance Foundation din Mumbai. Chiar dacă am ales o abordare DIY, aș sugera totuși o întâlnire cu un acupuncturist pentru a identifica cu precizie topografia unică a urechii tale.

Ce s-a schimbat după o lună?

Rezultatele nu au fost instantanee și nici deosebit de dramatice, dar a existat o schimbare clară, subtilă. După o lună de purtare constantă, sistemul meu nervos s-a simțit în sfârșit mai calm. Marginile ascuțite ale stresului meu zilnic s-au netezit.

Greața nu a dispărut complet, dar a devenit un zgomot de fundal, nu un punct central al zilei.

Până și balonarea și-a pierdut din intensitate; în loc să mă simt ca un balon pe cale să explodeze, am simțit o nouă și ciudată senzație de pace. M-a făcut să simt că îmi locuiesc corpul, în loc să-i gestionez doar plângerile. V-ați simțit vreodată doar un manager al propriilor simptome? Ei bine, senzația aceea a început să dispară.

Există și contraindicații?

Numai că există câteva lucruri de reținut înainte de a te urca în acest tren al wellness-ului. Deși semințele pentru urechi sunt în general bine tolerate, dr. Beramji avertizează că persoanele cu afecțiuni locale ale pielii, infecții sau sensibilități la metale sau adezivi ar trebui să fie precaute.

Femeile însărcinate ar trebui, si, să consulte mai întâi un medic, deoarece anumite puncte de pe ureche sunt evitate în mod tradițional în timpul sarcinii.