Dacă vă întrebați cu ce se ocupă Alexandre Eram dincolo de aparițiile alături de Andreea Esca, răspunsul este la Porumbacu de Sus, în județul Sibiu. De aproape 20 de ani, el salvează case vechi din lemn. Le-a inclus într-un proiect turistic numit Oberwood, dedicat celor ce caută o vacanță simplă și autentică.

Alexandre Eram, om de afaceri, a început totul după un eveniment concret. A văzut un localnic care voia să dărâme o casă tradițională pentru a o folosi ca lemn de foc. A cumpărat-o pe aceea prima, apoi au urmat încă patru. Astfel, cinci case vechi au fost salvate.

Proiectul nu a fost creat pentru imagine. Casele păstrează arhitectura autentică a zonei. Publicul vizat este format mai ales din turiști străini, dornici să experimenteze simplitatea, liniștea și atmosfera de casă veche, care amintește de copilărie.

Începutul proiectului din Porumbacu de Sus

Alexandre Eram a povestit că drumul până în sat a fost, la început, o surpriză. Așa a descris momentul în care a ajuns acolo împreună cu soția sa și cu tatăl ei:

„Eram cu Andreea și tatăl ei… La un moment dat mi-am zis: Unde mergem, la capătul lumii?” -22% Mops German ETS 350 mm Cumpără acum

Tot acolo a luat și decizia esențială. Omul de afaceri a explicat că nu a putut accepta ideea că o casă cu valoare arhitecturală ar fi arsă.

După prima achiziție, lucrurile au evoluat rapid. „Dintr-odată, toată lumea dorea să ne vândă case din lemn. Am cumpărat cinci”, a spus Alexandre Eram. Cum relatează Unica, toate au intrat în proiectul Oberwood din Porumbacu de Sus, județul Sibiu.

Vacanța căutată de străini nu are artificii

Cine ar alege un sat îndepărtat pentru cazare? Răspunsul lui Alexandre Eram este clar. El nu vinde lux de vitrină, ci emoția locului, un aspect care cântărește mai mult pentru unii turiști.

Omul de afaceri spune că oaspeții sunt, de obicei, străini care își doresc o experiență inedită.

„De obicei, sunt străini care vor să simtă ceva ce nu au mai trăit înainte. Caută simplitatea și o găsesc într-o casă veche de 200 de ani. Mulți mi-au spus că și-au reîntâlnit copilăria, că au redescoperit mirosul și gusturile din vremea vacanțelor la bunici. Până la urmă, acest tip de turism este despre emoție.”

Nu contează doar unde dormiți, ci senzația pe care o duceți acasă. Oberwood oferă un refugiu autentic pentru cei ce caută idei de vacanță mai liniștită.

Un proiect bun respectă autenticitatea satului

Alexandre Eram a povestit și un episod semnificativ despre modul în care percepe locul. La un moment dat, el și Andreea Esca s-au gândit să zugrăvească noaptea casa unui vecin, cu var și vinețeală. S-au oprit însă la timp.

„Noaptea, cu Andreea, am luat două găleți de var cu vinețeală și bidinele și am mers hotărâți să-i zugrăvim casa vecinului. Ne-am răzgândit în ultima clipă. Până la urmă, oamenii trebuie să-și dea singuri seama de cât de importantă este conservarea autenticității unui sat”, a spus el.

Când vrei să salvezi farmecul unui sat, tentația de a grăbi lucrurile este mare. Schimbarea însă trebuie înțeleasă de oameni, nu impusă din afară.

O idee construită cu răbdare

Povestea proiectului Oberwood are un detaliu util, mai ales dacă vă atrag proiectele mici, realizate pas cu pas. Totul a pornit de la o singură casă, văzută la momentul potrivit. Apoi a crescut în aproape 20 de ani până la cinci case salvate. Acesta este rezultatul consecvenței, nu al grabei.

Alexandre Eram preferă discreția și spune că se simte bine în planul doi, ca sprijin pentru Andreea Esca. „Știam de la început că nu va fi chiar ușor, însă mie îmi e bine în rândul doi. Așa, cel din rândul întâi va ști că are pe cineva în spatele său care să-l sprijine la nevoie”, a explicat el.

Proiectul său din Porumbacu de Sus continuă, cu cinci case tradiționale din lemn salvate și integrate într-un circuit turistic bazat pe autenticitate.