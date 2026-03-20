O alertă sanitară de proporții a fost emisă în Statele Unite, unde compania Tris Pharma a anunțat retragerea voluntară a peste 90.000 de sticle de ibuprofen pentru sugari. Motivul? O potențială concentrație prea mare a substanței active, care ar putea pune în pericol sănătatea celor mici.

Ce produse sunt vizate de retragere?

V-ați întrebat vreodată ce se ascunde în spatele unui simplu medicament pentru copii? De data aceasta, vorbim despre Suspensia Orală Concentrată de Ibuprofen pentru Sugari, USP (AINS), cu o concentrație de 50 mg per 1,25 mL. E drept că produsele au fost vândute în lanțuri mari precum Walmart, CVS și Family Dollar, ceea ce face ca impactul să fie destul de mare.

Părinții sunt sfătuiți să verifice cu atenție loturile pe care le au acasă. Iată care sunt cele trei loturi afectate de această retragere voluntară:

00717009A (Data expirării: 02/19)

00717015A (Data expirării: 04/19)

00717024A (Data expirării: 08/19)

Riscurile unei supradoze accidentale

Și care sunt, până la urmă, pericolele? Problema principală este posibilitatea ca sugarii vulnerabili, inclusiv cei cu afecțiuni preexistente, să sufere leziuni renale permanente. O concentrație mai mare de ibuprofen decât cea declarată pe etichetă poate duce la reacții adverse serioase.

Pe lista efectelor secundare se numără greața, vărsăturile, durerile epigastrice sau, în cazuri mai rare, diareea. Dar lista nu se oprește aici. Pot apărea, si, tinitus (țiuit în urechi), dureri de cap și chiar sângerări gastrointestinale, conform avertismentului oficial.

Anunțul oficial al producătorului

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Administrației Americane pentru Alimente și Medicamente (FDA), compania a oferit detalii clare. „Tris Pharma, Inc… a anunțat astăzi că retrage voluntar, la nivel de retail, trei (3) loturi de Suspensie Orală Concentrată de Ibuprofen pentru Sugari, USP (AINS) 50 mg per 1,25 mL, către consumator,” se arată în anunțul oficial.

Numai că, în ciuda gravității situației, compania a precizat că nu a primit, până în prezent, nicio raportare privind evenimente adverse legate de loturile respective.

O veste bună, totuși.

Părinții care au achiziționat acest produs sunt sfătuiți să verifice numărul de lot. Pentru orice întrebări, compania a pus la dispoziție o linie de contact, iar în cazul în care un copil prezintă simptome îngrijorătoare, recomandarea fermă este consultarea imediată a unui medic.