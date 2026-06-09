Ai simțit vreodată că ai rămas fără idei bune pentru serile tale de relaxare pe canapea? Adela Popescu revine pe micile ecrane și nu o face oricum, ci cu roluri în două producții noi și intense la PRO TV și VOYO.

Sincer, vestea asta ne rezolvă o mică problemă de zi cu zi. Găsirea unui serial românesc bun, care să te țină cu sufletul la gură după ce ai adormit copiii sau ai închis laptopul de muncă, este mereu o provocare, iar acum avem cel puțin două opțiuni promițătoare pe listă.

O poveste despre secrete de familie

Știam că Adela a luat o pauză de la televiziune după plecarea de la emisiunea „Vorbește Lumea”, timp în care Lili Sandu i-a luat locul la matinal. Iar acum aflăm dintr-un material publicat recent de Elle că actrița se întoarce pe platourile de filmare pentru ficțiune. Joacă în „Fără Urmă”, un nou action drama plin de suspans, alături de Daniela Nane, Paul Ipate și Aylin Cadîr.

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Dincolo de distribuția impresionantă, povestea pare genul acela de dramă care te prinde imediat. Alex Calangiu îl interpretează pe Barbu, iar Aylin Cadîr este Mara, soția lui. Pe urmele lor se află familia Scarlat, din care face parte și personajul Adelei Popescu, alături de Mihai Constantin și Daniela Nane.

Anghel Damian, care este producător creativ și regizor al proiectului, a explicat foarte clar viziunea din spatele noii producții.

„Fără Urmă este un action drama care păstrează tensiunea și ritmul unui thriller, dar pune în centrul poveștii personaje complexe, relații de familie și conflicte profund umane. Este o poveste despre iubire și pierdere, despre vinovăție și iertare, despre măștile pe care ni le construim pentru a putea merge mai departe și despre fragilitatea identității atunci când suntem obligați să ne confruntăm cu propriile alegeri.” – Anghel Damian, Creative Producer

Vara aduce și mai multă acțiune

Dar că lucrurile nu se opresc aici. Până să apară „Fără Urmă”, o vom vedea pe Adela și în „Trafic”, serialul care debutează chiar în vara acestui an.

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Aici îi are ca parteneri de platou pe Tudor Chirilă, în rolul lui Laurențiu Crețu, un procuror determinat să prindă o familie de criminali în timp ce își protejează fiica adolescentă. Dragoș Bucur joacă rolul lui Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață este complet dată peste cap când fiul său ajunge implicat în crima organizată.

Așa că pregătește popcornul și fă-ți timp pentru tine. Rămâne doar să vedem care dintre cele două seriale va reuși să ne cucerească serile de weekend în perioada următoare.