Ania Magliano, co-prezentatoare la SNL UK, a mărturisit recent că a crezut că emailul de confirmare a rolului ei a fost pur și simplu o eroare a sistemului. Actrița în vârstă de 28 de ani a vorbit deschis despre nesiguranțele ei la un eveniment recent dedicat femeilor din industrie.

Te-ai îndoit vreodată de propriile tale capacități exact când ai primit o veste bună la job? Ei bine, nu ești singura. Sindromul impostorului lovește și la cele mai înalte niveluri din televiziune, arătându-ne că emoțiile și frica de a nu te integra sunt perfect normale, indiferent de domeniul în care lucrezi.

Un rol cu presiune uriașă

Formatul celebru american a primit o adaptare britanică, iar presiunea pe noua distribuție este una semnificativă. Ania găzduiește segmentul iconic Weekend Update alături de colegul ei Paddy Young, o poziție care vine la pachet cu așteptări imense de la publicul obișnuit cu glumele ascuțite.

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Vorbind la evenimentul Variety’s Women of Power de miercuri, actrița a recunoscut cât de ireal i s-a părut momentul angajării. Într-un material publicat recent de Independent, ea a explicat exact ce i-a trecut prin minte când a văzut mesajul care îi schimba cariera.

„Am crezut că a fost o greșeală. Nu într-un mod de tipul «Oh, Doamne, sunt atât de umilă». Am crezut că a fost o greșeală, dar am fost pur și simplu de genul «Oh, ei bine, probabil că e greșit».” – Ania Magliano, actriță

Frica de un nou început

Și lucrurile nu s-au oprit doar la momentul primirii veștii. Tânăra a recunoscut că a avut emoții serioase legat de cum se va potrivi cu restul echipei de comedie.

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Să fim sincere, oricine ar avea un gol în stomac într-o astfel de situație.

„Doamne, asta e înfricoșător. Asta este intens. Cum o să fie?” – Ania Magliano, actriță

Iar sinceritatea ei ne amintește că toți trecem prin momente de panică la un început de drum. Succesul emisiunii depinde acum de modul în care ea și Paddy Young vor reuși să țină publicul captiv în serile de weekend.