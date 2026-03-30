Actorul și comediantul Alex Duong, cunoscut pentru rolurile din seriale ca „Blue Bloods”, a murit pe 28 martie 2026. Avea doar 42 de ani. A lăsat în urmă o soție, Christina, și o fetiță de numai 5 ani, Everest, după o luptă de un an cu o formă rară de cancer.

Anunțul dureros al apropiaților

Vestea tristă a fost făcută publică de prietena sa, Hilarie Steele, pe platforma de strângere de fonduri GoFundMe. Mesajul ei a fost copleșitor. „Cu inimile cele mai grele, împărtășim faptul că dragul nostru Alex a plecat liniștit în această dimineață, înconjurat de dragoste și prieteni apropiați”.

Soția sa, Christina, și fiica lor, Everest, i-au fost alături în ultimele clipe. Iar Steele a adăugat un detaliu sfâșietor: „A fost suficient de conștient pentru a-și lua rămas-bun de la fetița lui, pe care a prețuit-o în fiecare clipă de când s-a născut”.

Fondurile strânse pe platformă vor fi folosite pentru a acoperi costurile serviciului memorial, dar și pentru a sprijini educația și îngrijirea fiicei sale. „Suntem devastați, dar atât de recunoscători pentru sprijinul, rugăciunile și generozitatea pe care ni le-ați arătat în acest timp de neimaginat”, a mai transmis Hilarie Steele.

O deteriorare rapidă

Ultimele zile din viața actorului au fost o adevărată luptă. Pe 27 martie, cu doar o zi înainte de deces, Hilarie Steele anunța că starea lui s-a deteriorat rapid. Alex Duong intrase în șoc septic din cauza unei infecții severe care i-a copleșit organismul.

Chiar și în fața acestei situații dramatice și a durerilor imense, familia a rămas puternică. Soția sa, Christina, a continuat să lucreze cu normă întreagă pentru a-și putea susține financiar soțul și fiica.

Diagnosticul crunt și lupta actorului

Alex Duong a fost diagnosticat în 2025 cu rabdomiosarcom alveolar (o formă rară și agresivă de cancer care afectează țesuturile moi). Totul a pornit de la o umflătură și o decolorare în jurul ochiului stâng, semne observate inițial de managerul său. La scurt timp, tumora s-a agravat, ducând la pierderea completă a vederii la ochiul afectat.

Perioada tratamentului cu chimioterapie și radioterapie a fost extrem de dificilă, după cum a mărturisit chiar el pentru Los Angeles Times. „Parcă eram doar hrănit și drogat, stând acolo, îngrășându-mă și lipsindu-mi familia”, declara actorul.

Provocări dincolo de boală

E drept că, dincolo de lupta cu boala, actorul s-a confruntat și cu provocări financiare dificile. A avut dificultăți în a îndeplini cerințele minime necesare pentru a beneficia de asigurarea de sănătate ca membru SAG-AFTRA.

Numai că boala a continuat să avanseze. Tumorile i-au afectat creierul, provocându-i convulsii, pe lângă durerile de spate pe care le descria ca fiind insuportabile. În martie 2026, Alex Duong a fost internat din nou în spital pentru o altă rundă de chimioterapie, în timp ce boala îi afecta tot mai grav organismul.