Dermatologul Derrick Phillips a recomandat trei produse cu acid azelaic 10% pentru tenul cu coșuri, roșeață sau pete rămase după acnee. În România, cine caută un astfel de produs găsește atât seruri cosmetice, cât și medicamente cu acid azelaic 15% sau 20%, eliberate pe bază de rețetă.

Phillips a ales un produs Paula’s Choice cu acid salicilic pentru tenul cu coșuri și pete, un ser Anua cu acid hialuronic pentru pielea sensibilă și un ser The Inkey List cu pigment verde, care acoperă vizual roșeața. Despre Anua, medicul spune că este „a good option for sensitive or redness-prone skin”. Alegerea formulei depinde și de celelalte ingrediente, nu doar de procentul de acid azelaic.

Ce primește cumpărătoarea la 10%, 15% și 20%

Un ser cosmetic de 10% este un produs de îngrijire. În Nomenclatorul Agenției Naționale a Medicamentului, actualizat la 12 noiembrie 2026, apar Skinoren gel 15% și Skinoren cremă 20%. La Farmacia Tei, ambele sunt afișate cu eliberare din farmacie pe bază de rețetă. Medicamentul are în prospect afecțiunile pentru care este folosit, modul de aplicare și reacțiile care pot apărea.

Prețurile afișate la vânzătorii din România la 13 noiembrie 2026 erau:

Skinoren gel 15%, tub de 50 g: 59,41 lei la Farmacia Tei, pe bază de rețetă.

Skinoren cremă 20%, tub de 30 g: 38,42 lei la Farmacia Tei, pe bază de rețetă.

Revox Just 10%, flacon de 30 ml: 30,49 lei la Dr. Max, unde produsul era marcat indisponibil.

Dr. Max descrie Revox drept produs cosmetic. Formula lui conține, între altele, dimeticonă și ciclopentasiloxan. Prospectul Skinoren gel enumeră, pe lângă acidul azelaic, ingrediente precum acidul benzoic, lecitina și propilenglicolul. Pentru o piele care se irită ușor, lista de ingrediente merită citită înainte de cumpărare.

Pentru ce afecțiuni există recomandări medicale

Ghidul Academiei Americane de Dermatologie include acidul azelaic printre tratamentele aplicate pe piele pentru acnee. În România, prospectul Skinoren gel 15% îl indică pentru acneea cu coșuri inflamate, ușoară sau moderată, de pe față și pentru o formă de rozacee cu leziuni asemănătoare coșurilor.

Pentru rozacee, Academia Americană de Dermatologie arată că tratamentul cu acid azelaic în gel sau spumă poate reduce leziunile asemănătoare coșurilor și culoarea roșie persistentă. O ușoară ameliorare poate apărea după 3-4 săptămâni, iar o schimbare vizibilă apare de obicei după 2-3 luni. Phillips recomandă acidul azelaic și pentru petele închise la culoare rămase după coșuri.

Cum se folosește și când este nevoie de medic

Prospectul Skinoren gel 15% indică aplicarea de două ori pe zi; aproximativ 0,5 g ajung pentru întreaga față. Arsura, durerea și mâncărimea la locul aplicării pot afecta mai mult de una din zece persoane. Mai pot apărea uscăciune, furnicături, erupții sau descuamare. Umflarea feței ori a ochilor, urticaria, dificultățile de respirație și agravarea astmului sunt reacții rare, care pot afecta până la una din 1.000 de persoane.