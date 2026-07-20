Discuția despre slăbit se concentra adesea pe estetică, voință și „măsură”. Acum, Zarug schimbă perspectiva: vorbește despre greutate ca despre o problemă de sănătate, care necesită ajutor medical și implică un cost personal neașteptat. După ce a slăbit de la 130 de kilograme, a pierdut joburi fiindcă nu se mai potrivea rolurilor anterioare.

Povestea lui mută presiunea dinspre rușine spre o preocupare autentică pentru sănătate. „Îmi era clar că nu puteam să rămân la 130 de kilograme”, spune el, punctul din care a decis că nu mai poate continua și a cerut ajutorul unui medic, alături de care a construit un plan personalizat.

Zarug susține campania „Adevărul despre greutatea ta”

Mărturia face parte din campania „Adevărul despre greutatea ta”, susținută de Novo Nordisk. Aceasta încearcă să schimbe percepția asupra obezității, așezând-o în sfera bolii, nu a eșecului personal. Mesajul este că, dacă în spatele kilogramelor în plus pot sta afecțiuni medicale, dezechilibre hormonale sau provocări emoționale, soluția nu este judecata, ci căutarea unui ajutor specializat.

Zarug vorbește deschis și despre felul în care corpul său fusese transformat într-o identitate publică. Cum relatează Elle, el spune că slăbitul i-a luat locul profesional pe care îl avea în ochii altora.

„Am pierdut joburi din cauza asta. Mi-am pierdut emploi-ul de gras simpatic. De personaj caricatural.” -10% Panaceo Care Zeolith Hautcreme 50 ml Cumpără acum

Aici se află una dintre cele mai apăsătoare părți ale poveștii sale: dificultatea procesului de slăbire și nevoia de a se reinventa atunci când ceilalți îl percepeau într-un anume fel. Pentru multe femei, sentimentul este familiar, chiar dacă apare în alte forme: când ești redusă la felul în care arăți, orice schimbare pare să îi deranjeze mai mult pe ceilalți decât pe tine.

Zarug insistă că problema nu ține de bun-simț sau de lipsa lui, ci de felul superficial în care este tratată obezitatea.

„Și mi-aș dori, la fel ca mulți alții, să putem da uitării aceste prejudecăți legate de slăbit și de greutate, ca și cum ar ține doar de bun-simț și de măsură.”

Ajutorul medical a schimbat percepția asupra mâncării

Sprijinul unui medic, nu încă o rundă de critică, a făcut diferența în povestea lui Zarug. Procesul l-a ajutat să vadă mai clar relația cu mâncarea.

„Am reușit să fac distincția între mâncatul pentru supraviețuire și mâncatul compulsiv, pe care îl aveam înainte. Și mi-am dat seama că, de fapt, aveam nevoie de mult mai puține alimente ca să mă hrănesc decât consumam înainte.”

Acest detaliu mută conversația din zona clasică a interdicțiilor în cea a cauzelor. Iar când campania menționează dezechilibrele hormonale printre posibilele explicații, mesajul devine util: înainte de soluții ambalate frumos și promisiuni agresive, are sens să căutați o evaluare serioasă și informații corecte.

Zarug spune limpede că nu mai vrea să lase rușinea să conducă discuția despre corpul său: „Să îmi fie rușine de corpul meu este doar o risipă de timp. Și asta o spun pentru cei de acasă, dar și pentru mine.” Și poate că exact aici se rupe cercul care apasă pe atât de multă lume.

Campania îi încurajează pe cei interesați să caute mai multe informații pe website-ul www.adevaruldespregreutateata.ro. Mesajul pe care îl lasă Zarug la final merge în aceeași direcție: „Cel mai important este să prioritizezi în existența ta binele tău și, în primul și în primul rând, sănătatea. Pentru că aici vorbim despre o problemă de sănătate. Și atunci ce mai contează ce spune X sau Y despre corpul meu?”