Dacă ai fost obsedat de skin care-ul coreean în ultimul deceniu, pregătește-te pentru următoarea revelație: machiajul coreean rivalizează cu orice produs de top din Vest. Și nu, nu e vorba doar de tenturi de buze. Vorbim despre farduri de obraz cremoase, farduri de ochi sclipitoare și fonduri de ten care oferă un aspect sănătos, ca și cum lumina ar veni din interior. Accentul K-beauty cade pe texturi ușoare, care estompează subtil imperfecțiunile și oferă o acoperire graduală, lăsând pielea naturală să se vadă.

Tenturi de buze și gloss-uri de neuitat

Hai să vedem ce e cu faimoasele produse de buze. Rom&nd The Juicy Lasting Tint, la un preț de 17 dolari, a devenit un fenomen pe TikTok, și pe bună dreptate. Fiecare nuanță este inspirată de un fruct, iar formula se usucă rapid fără a fi lipicioasă. Oferă o acoperire bună de la prima aplicare, dar poate fi stratificat pentru un impact maxim. „Acesta este de departe cel mai purtat tint de buze al meu și nu cred că se va schimba asta prea curând. Finish-ul este perfect echilibrat: luminos, dar nu prea luminos”, mărturisește Sarah Han, editor de comerț. „Cred din toată inima că nimeni nu face stain-uri de buze mai bine decât Coreea. Când călătoresc la Seul, fac o razie la Olive & Young. Acesta a fost un favorit”, adaugă Jessica Cruel, redactor-șef.

Pe de altă parte, Peripera Ink Velvet Lip Tint costă doar 10 dolari și a câștigat un premiu Allure Best of Beauty în 2024. Are o textură de spumă, ca un mousse, care oferă buzelor un aspect catifelat și estompat. „Dragostea pentru acest tint de buze începe în adolescență. Majoritatea tinerelor îl au în trusa de cosmetice, iar popularitatea sa nu scade”, explică editorul digital Allure Korea, Song Yein.

Iar pentru un look de lux, Hera Sensual Nude Gloss (40 de dolari) este alegerea perfectă. Este un produs care domină clasamentele Hwahae (aplicația de beauty de referință din Coreea). Chiar și Felix de la Stray Kids este ambasadorul mărcii, nuanța lui preferată fiind #415 Brownie Boy. „Formula lejeră este atât de confortabilă încât aproape uit că o port, iar mentolul oferă o senzație răcoritoare și revigorantă”, spune Christa Joanna Lee, scriitoare colaboratoare.

Fonduri de ten cushion pentru un ten impecabil

Fondurile de ten cushion sunt emblematice pentru K-beauty. Jung Saem Mool Essential Skin Nuder Cushion (32 de dolari) este un produs erou, creat de una dintre cele mai iconice artiste de machiaj din Coreea, creditată cu popularizarea fenomenului „glass skin”. Ambalajul include o zonă texturată specială unde poți dilua produsul înainte de aplicare, pentru a evita excesul. „Acesta a fost primul fond de ten cushion pe care l-am încercat vreodată. Se contopește cu nuanța mea naturală și, deși îmi dau seama că am ceva pe față, nu simt absolut nimic”, povestește Sarah Han.

Dar ce faci dacă ai tenul mixt sau gras? Clio Kill Cover Founwear Mesh Glow Cushion (25 de dolari) oferă echilibrul perfect între un aspect proaspăt și controlul excesului de sebum. Ambalajul pătrat este ușor de manevrat, iar buretele cu margini ascuțite ajunge în zonele dificile. „De obicei, fondul de ten doar «stă» pe pielea mea, dar Clio Kill Cover se amestecă perfect și se simte ca o a doua piele”, confirmă Christa Joanna Lee.

Pentru un finish complet mat, Banila Co. Covericious Ultimate Cover Cushion (25 de dolari) este soluția. Controlează luciul pe tot parcursul zilei, fără a da un aspect tern, datorită ingredientelor precum trufele albe. „Ador senzația fondului de ten, care oferă pielii mele o acoperire medie cu un finish de a doua piele. Este atât de bun la controlul sebumului încât pielea mea arată mată chiar și la sfârșitul zilei”, spune Deanna Pai, editor colaborator.

Final touch – blush, pudră și spray de fixare

Un machiaj reușit are nevoie de câteva secrete la final. AOU Soft Cream Blush (17 dolari) a fost creat de un make-up artist care lucrează cu vedete K-pop de top. Acest fard de obraz este extra cremos și se topește în piele pentru un finish luminos și difuz. „Nu pot sublinia îndeajuns cât de cremoase sunt aceste formule. Îmi place să folosesc o pensulă puțin mai densă pentru a prelua pigmentul și a-l tapota pe obraji”, explică Sarah Han.

Pentru a fixa totul, Laneige Neo Blurring Powder (25 de dolari) este o alegere genială. Ambalajul inovator previne mizeria: apeși pe plasă, iei produs cu buretele și aplici. Gata cu pudra irosită! Formula conține siliciu pentru absorbția sebumului și extract de mușețel pentru calmare. „Ceea ce iubesc cel mai mult la pudra Laneige este cât de compactă, curată și ușoară este – o alegere evidentă pentru călătorii”, spune Han.

Și, în final, spray-ul de fixare. TirTir Mask Fit Make Up Fixer (15 dolari) a fost desemnat cel mai bun spray de fixare cu efect luminos în 2025. Deși oferă strălucire, conține polifenoli din măr verde pentru a ține sub control excesul de sebum, fiind potrivit chiar și pentru tenul gras. Poate fi folosit și ca un spray revigorant pentru față în zilele fără machiaj.