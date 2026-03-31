Platforma de gaming Roblox, cu cei 144 de milioane de utilizatori activi zilnic, a lansat oficial o colecție de machiaj pentru avatare. Peste 100 de articole sunt acum disponibile în Avatar Marketplace și în secțiunea de personalizare, de la farduri de ochi și blush până la look-uri complete, picturi faciale și diverse stickere decorative.

O cerere uriașă din partea utilizatorilor

Dar de ce acum? Ei bine, se pare că mișcarea vine ca răspuns direct la dorințele comunității. Allison McDuffee, global head of insights la Roblox, a explicat că decizia se bazează pe date concrete. „Cercetările noastre arată că aproximativ 58% dintre utilizatorii noștri spun că au folosit machiaj în viața reală în ultimele trei luni, dar aproape 80% spun că își doresc machiaj pentru avatarul lor”, a declarat aceasta.

Cât costă un look virtual?

Noile produse de machiaj pornesc de la 30 de Robux. Pentru cine nu știe, Robux este moneda virtuală a platformei (care trebuie cumpărată cu bani reali, unde 1 dolar echivalează cu 100 de Robux). Vânzările de Robux reprezintă o sursă de venit extrem de importantă pentru companie. Numai în ultimul trimestru fiscal, încasările din cheltuielile de pe site, majoritatea provenind din vânzarea monedei virtuale, au atins 2,2 miliarde de dolari la nivel global. Asta înseamnă o creștere de 63% față de anul precedent.

O afacere profitabilă, nu-i așa?

Cine sunt utilizatorii Roblox?

Și totuși, cui se adresează aceste produse? Datele unei agenții de dezvoltare, Takeaway Reality, arată că 56% dintre utilizatorii platformei au sub 17 ani. Aproximativ 44% sunt de sex feminin. Iar regiunea Asia-Pacific este cea mai proeminentă din punct de vedere al locației utilizatorilor.

Creativitate și branduri

Lansarea marchează o premieră, fiind pentru prima dată când utilizatorii Roblox își pot personaliza avatarele cu machiaj în afara unor experiențe specifice create de branduri, cum a fost jocul Color Quest al NARS Cosmetics, lansat în 2022. Deși E.l.f. Cosmetics este sponsorul principal al acestei noi inițiative, primele look-uri disponibile au fost dezvoltate chiar de utilizatorii Roblox. Iar acesta e doar începutul, după cum confirmă Winnie Burke, head of fashion and beauty partnerships la Roblox.

„Începem lansarea cu peste 100 de articole de machiaj realizate de membrii comunității noastre, iar altele vor ajunge în Marketplace în fiecare zi, atât de la creatori, cât și de la branduri”, a spus Burke.

Iar potențialul pare imens. Datele interne ale Roblox arată că, în fiecare zi, pe platformă se fac 274 de milioane de actualizări ale avatarelor.