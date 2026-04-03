O mare parte din a-ți iubi părul este să-l înțelegi. Dar pentru cele cu păr ondulat, poate fi puțin mai greu să citești semnele, nu de puține ori ajungând să fie descris drept „pufos” sau „umflat”. Vestea bună e că o tunsoare potrivită poate schimba complet jocul, transformând un păr rebel într-unul plin de personalitate și mișcare.

Cum recunoști corect părul ondulat

La prima vedere, pare simplu. Însă lucrurile stau puțin diferit. Potrivit hairstilistului Samantha Draper, există câteva indicii clare. „De obicei, un indicator al părului ondulat este părul uscat la aer care păstrează o formă de undă în S. Părul ondulat are, si, mai mult volum decât părul drept și adesea poate fi descris ca fiind pufos sau umflat.”

Un alt indicator comun este tendința de încrețire. Așa că, „dacă simți că părul tău poate fi creț, uscat și reactiv la umiditate, probabil ai părul natural ondulat,” adaugă Draper.

Marea greșeală pe care o fac stiliștii

Cea mai mare concepție greșită este că părul ondulat ar trebui tuns la fel ca cel drept. Shahid Dilshad Pasha, master trainer manager la Davines India, avertizează că aceasta este o capcană. ignorarea texturii naturale duce la dezastru.

„Dacă ignori modelul natural, tunsoarea poate arăta neuniformă odată ce se usucă,” explică el. O tunsoare bună pentru părul ondulat elimină excesul de greutate și distribuie strategic volumul pentru a reduce electrizarea și a menține mișcarea naturală.

De la shag la wolf cut, straturile sunt cheia

Tunsorile în scări, cu breton cortină și vârfuri texturate, sunt ideale. Shag-ul, de exemplu, oferă părului ondulat un aspect relaxat, fără efort, deoarece „lucrează cu textura valurilor, în loc să meargă împotriva ei,” spune Sonia Presswala, creative lead la Looks Salon. Pentru cele care vor întreținere minimă, scările lungi sunt cea mai simplă opțiune, eliminând greutatea și lăsând onduleurile să cadă natural.

Iar tunsoarea wolf cut, popularizată intens în ultima vreme, este perfectă pentru această textură. Hairstylistul Sam McKnight confirmă: „Părul cu textură naturală, cum ar fi cel ondulat sau creț, funcționează bine cu această formă, deoarece necesită mai puțin efort și timp la coafat.” El recomandă și folosirea unui balsam leave-in pentru a defini textura și a elimina firele rebele.

Boburi și tunsori scurte pentru curajoase

Și da, stai puțin, părul ondulat poate fi tuns scurt! Secretul stă în tehnică. „Tunde întotdeauna ținând cont de modelul natural al onduleurilor,” insistă Pasha. „Luptând împotriva modelului se creează inconsecvență și încrețire.” Un bixie texturat sau o tunsoare pixie (foarte la modă acum) celebrează mișcarea naturală a părului.

Regula de aur? Tunde-l uscat.

Sonia Presswala explică de ce: „Părul ondulat se poate micșora vizibil odată ce se usucă,” așa că evaluarea texturii în stare uscată asigură că lungimea și straturile se potrivesc perfect. Chiar și un lob (un bob mai lung) cu straturi interne discrete poate redefini superb onduleurile. Aici, precizia este esențială. „O tunsoare precisă reduce încrețirea prin îmbunătățirea aglomerării onduleurilor și eliminarea liniilor de greutate contondente,” adaugă Pasha. Pe bune, o formă mai bună înseamnă mai puțin frizz vizibil.

Detalii care fac toată diferența

V-ați gândit vreodată că o schimbare mică poate avea un impact uriaș? Adăugarea unui breton cortină este un exemplu perfect. Împreună cu câteva scări, bretonul amplifică curbura naturală a părului ondulat, oferindu-i mișcare și definiție fără a încărca fața. Straturile care încadrează fața sunt, si, universal flatante, accentuând pomeții și linia maxilarului.

bobul gradat este o opțiune elegantă. Faptul că este mai scurt în spate și se lungește treptat spre față previne formarea acelei forme de „triunghi” nedorite și încurajează mișcarea naturală a buclelor.