Rezultatele la Evaluarea Națională au apărut cu o zi mai devreme decât data anunțată inițial, iar situația generală nu este deloc una ușoară: doar 79% dintre elevi au trecut de media 5, față de peste 83% în 2025. Pentru multe familii, această situație modifică două aspecte: cât de atentă merită privită lucrarea înainte de contestație și cât de realistă trebuie să fie lista pentru admiterea la liceu.

Diferența față de anul trecut este semnificativă exact acolo unde a durut cel mai tare. La nivel național, sunt doar 7 medii de 10, comparativ cu 85 în 2025. La matematică, 102 elevi au luat 10, față de 919 anul trecut, adică peste 800 de copii mai puțin. Iar la Limba și Literatura Română s-au acordat 398 de note de 10, sub cele 474 din 2025. Dacă ați avut senzația că „nu se poate, sigur este o greșeală”, cifrele arată că nu a fost un an obișnuit, mai ales la matematică.

Matematica a influențat negativ rezultatele, iar acest lucru se va resimți la admitere

Subiectele de la matematică au fost considerate cele mai dificile din ultimii 14 ani. Această realitate explică de ce media generală a coborât și de ce concurența pentru liceele foarte căutate va arăta altfel decât în 2025. Nu înseamnă că locurile devin ușor de obținut, ci că fiecare sutime poate schimba poziția mai multor copii între opțiuni similare.

Dacă ținta dumneavoastră este un colegiu de top, reperul util rămâne anul trecut: la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și la Tudor Vianu, ultima medie de intrare în 2025 a fost 9,62. La Colegiul Național „Sfântul Sava” și „Spiru Haret”, ultima medie de intrare a fost 9,52. Anul acesta, cu mai puține note maxime și cu o probă de matematică mult mai dificilă, fiecare familie își va face probabil calculele cu și mai multă grijă.

Aici intervine partea practică: dacă rezultatul pare sub așteptări, nu este momentul pentru decizii luate la nervi. Prima acțiune utilă este verificarea lucrării, mai ales când o diferență de câteva zecimi poate schimba lista de licee pe care o luați în considerare.

Puteți vedea lucrarea înainte de contestație, iar fereastra este scurtă

Anul acesta, pentru prima dată, elevii își pot vizualiza lucrările de la Evaluarea Națională, însoțiți de un părinte, înainte să depună contestație. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se fac de astăzi până pe 3 iulie, iar rezultatele finale vin pe 8 iulie.

Pentru mulți părinți, acesta este poate cel mai important detaliu al zilei. Nu mai trebuie să decideți „în orb” dacă merită sau nu contestația. Puteți vedea lucrarea, puteți înțelege unde s-a tăiat și abia după aceea alegeți dacă mergeți mai departe.

Potrivit Observatornews, această etapă vine exact într-un an în care diferențele mici pot conta mai mult decât de obicei. Dacă elevul este foarte aproape de pragul unui liceu dorit sau dacă nota de la una dintre probe pare clar sub nivelul la care a lucrat tot anul, vizualizarea lucrării devine un pas logic, nu unul emoțional.

Diferența dintre oraș și sat nu poate fi ignorată

Una dintre cele mai apăsătoare cifre de anul acesta nu ține de un județ anume, ci de ruptura dintre medii. La sate, elevii au obținut rezultate de 3 ori mai slabe decât la orașe. În urban, 11,6% dintre elevi au avut medii sub 5. În rural, procentul se apropie de 40%.

Dincolo de procente, aceasta înseamnă ceva foarte concret: pentru mii de copii, șansa de a intra la un liceu dorit pornește deja cu un handicap serios. Cele mai bune rezultate au venit din București, Cluj, Prahova și Suceava. La polul opus, cele mai mici procente de medii peste 5 au fost în Călărași, Caraș-Severin, Teleorman, Mehedinți și Vaslui.

Dacă sunteți părinte și priviți acum o medie mică, partea utilă este să nu blocați discuția doar în jurul eșecului. Miza următoare este admiterea, iar lista de opțiuni trebuie făcută lucid, cu variante care chiar pot fi accesate. Rezultatul de azi nu se schimbă din supărare, dar următorul pas poate fi făcut mai bine.

Povestea uneia dintre cele 7 medii de 10 subliniază raritatea acestui rezultat

Cezara Ștefăniu, elevă, este una dintre cele 7 medii de 10 din toată țara și singura din Iași. Într-un an în care numărul mediilor maxime a scăzut de la 85 la 7, performanța ei arată și cât de dură a fost competiția.

„Pentru câteva clipe, nu credeam că este real. Pentru mine a fost mereu un vis să iau media 10 la Evaluarea Națională. Este o satisfacție și o mândrie că am fost singura din Iași și a șaptea din întreaga țară. Sper să studiez Dreptul, poate în afară. Vreau să urmez profilul Matematică-Informatică, la liceu.”

Partea care merită reținută de aici nu este doar nota, ci traseul pe care și-l dorește mai departe: Matematică-Informatică la liceu, apoi Drept. Foarte multe decizii importante se leagă în aceste zile, iar alegerea profilului nu este un detaliu administrativ, ci prima piesă dintr-un plan mai amplu.

Ce merită făcut acum, fără panică

Dacă nota pare nedreaptă, verificarea lucrării este primul pas. Dacă media este bună, dar nu suficientă pentru liceul visat, următorul pas este o listă de admitere construită cu variante apropiate de nivelul real al rezultatului. Timpul este scurt, iar amânarea nu ajută pe nimeni.

Până pe 3 iulie se pot vedea lucrările și se pot depune contestațiile. Pe 8 iulie vin rezultatele finale. Aceste două date constituie, de fapt, agenda reală a familiilor în următoarele zile.