Aproape 7 din 10 copii europeni, inclusiv cei din Marea Britanie, folosesc deja o formă de inteligență artificială generativă, conform unui raport publicat luna trecută de EU Kids Online. Numai ca, de cele mai multe ori, copiii nu iau o decizie conștientă să utilizeze AI, deoarece tehnologia este tot mai integrată în platformele pe care le folosesc zilnic, precum motoarele de căutare, serviciile de mesagerie și rețelele sociale.

Avertismentul expertilor

Profesorul Sonia Livingstone, fondatoarea EU Kids Online și director al centrului Digital Futures for Children de la London School of Economics and Political Science, trage un semnal de alarmă. „Părinții trebuie să fie atenți la modul în care copiii lor folosesc AI-ul generativ din mai multe motive, și există cu siguranță motive de îngrijorare.”

Iar avertismentul nu se opreste aici. „AI-ul este peste tot pentru copii. Cel mai important, părinții trebuie să înțeleagă cum îl folosesc copiii lor pentru a fi la curent, pentru a putea anticipa problemele și pentru ca copilul lor să vadă valoarea în a împărtăși experiența cu ei”, adaugă Livingstone.

Dr. Mhairi Aitken, co-fondatoare a Our AI Collective CIC, subliniază că minorii de toate vârstele interacționează zilnic cu AI. De la sugarii care se joacă cu jucării inteligente, la copiii mici care urmăresc platforme video ce recomandă conținut prin algoritmi, și până la adolescenții cărora li se servesc postări menite să-i țină captivi pe rețelele sociale.

De la teme la informatii false

E drept că există și un potențial pozitiv. Aitken recunoaște că există „posibilități cu adevărat interesante” în modul în care AI-ul generativ ar putea sprijini învățarea accesibilă și adaptativă, menționând că mulți copii îl folosesc deja creativ pentru teme și recapitulări.

Numai ca lucrurile stau putin diferit acuratete. V-ați gândit vreodată cât de precise sunt răspunsurile primite? Dr. Aitken avertizează că „poate fi un instrument util, dar nu te poți baza în totalitate pe el.”

Mai direct, ea spune: „Dacă copilul tău folosește AI-ul generativ pentru a căuta informații sau pentru a obține idei pentru teme, există o mare probabilitate ca acestea să includă informații inexacte sau false.” Sfatul ei pentru părinți este clar. „Ar putea oferi un punct de plecare pe care tu și copilul tău îl puteți verifica și puteți urmări sursele. Încurajarea copilului să privească dincolo de prezentările generale ale AI pentru a lua în considerare gama de surse posibile și ideile și punctele de vedere potențial conflictuale îi va ajuta să-și dezvolte abilitățile de gândire critică și conștientizarea perspectivelor alternative.”

Prietenii virtuali, un pericol real

Un alt aspect îngrijorător este cel al „prietenilor” virtuali. Cercetările arată un număr tot mai mare de copii care se împrietenesc cu inteligența artificială, se simt „văzuți” de aceasta și chiar o preferă în detrimentul contactului uman. Sonia Livingstone descrie acest fenomen ca fiind „foarte îngrijorător”.

Ea explică de ce. „Deoarece AI-ul este programat să flateze copilul, să-i capteze atenția și să-i ofere sfaturi, indiferent dacă sunt bune, rele sau de-a dreptul periculoase, poate fi înfricoșător.”

Dr. Mhairi Aitken consideră la rândul ei că acești companioni AI sunt „o zonă de mare îngrijorare”. Utilizatorii pot dezvolta o încredere oarbă în chatbot, iar „ceea ce ar putea începe ca o utilizare ocazională sau experimentală se poate transforma cu ușurință în dependență.” Pericolul devine și mai mare atunci când discuțiile alunecă spre subiecte sensibile. „Acest lucru poate deveni deosebit de dăunător atunci când un utilizator discută despre sănătatea sa mintală sau despre gânduri negative în moduri care ar trebui să determine o redirecționare către ajutor profesionist, dar în schimb AI-ul întărește perspectivele utilizatorului”, explică Aitken.

Deepfake-uri si imagini sexualizate

Odată cu accesibilitatea generatoarelor de imagini AI, a apărut o creștere alarmantă a cazurilor în care fotografiile copiilor sunt manipulate și transformate în deepfake-uri cu conținut sexual explicit, adesea de către colegi de clasă. Tehnologia este la îndemână, inclusiv prin aplicații de tip „nudification”.

O realitate cruntă.

„Fetele sunt mult mai predispuse să fie ținta acestui comportament, iar impactul poate fi devastator”, avertizează Aitken. Sfatul ei pentru părinți este direct: „Nu evitați să vorbiți cu copilul despre subiecte dificile precum imaginile sexualizate, chiar dacă credeți sau sperați că nu este relevant pentru copilul dumneavoastră. Vorbiți-i din timp despre modurile în care imaginile pot fi modificate folosind AI, despre bullying-ul online și șantajul sexual, și asigurați-vă că știe că, dacă i se întâmplă vreodată așa ceva, poate vorbi cu dumneavoastră sau cu un alt adult de încredere.”

Mesajul trebuie să fie ferm și clar. „Fii clar că, dacă se întâmplă așa ceva, nu ar trebui să se simtă rușinat sau vinovat – nu este absolut deloc vina lui. Informează-l despre sursele de sprijin la care poate apela și încurajează-l să raporteze incidentul.”

Ce spun companiile

OpenAI (compania care deține ChatGPT) precizează că vârsta minimă pentru platforma sa este de 13 ani, iar utilizatorii sub această vârstă nu au voie să-și creeze conturi. Compania susține că a implementat măsuri de protecție.

„Sistemul nostru de predicție a vârstei înseamnă că, dacă introduceți o vârstă sub 18 ani la înregistrare, sau dacă sistemul nostru estimează că sunteți «probabil sub 18 ani», aplicăm implicit măsuri de protecție pentru adolescenți. Dacă nu suntem siguri de vârsta dumneavoastră, optăm tot pentru o experiență mai sigură”, declară reprezentanții companiei.

Mai mult, aceștia adaugă că principiile lor pentru utilizatorii sub 18 ani se bazează pe patru angajamente. „Ne antrenăm modelele să aplice măsuri de protecție adecvate pentru adolescenți, inclusiv încurajându-i să caute sprijin în lumea reală de la un părinte sau tutore, sau îngrijire profesională, atunci când este cazul.” Compania insistă că nu caută activ informații personale pentru a-și antrena modelele și nu folosește informațiile publice de pe internet pentru a crea profiluri despre oameni, pentru a le face publicitate sau pentru a le vinde datele.