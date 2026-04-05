Prințesa de Wales a fost marea absentă de la slujba de Paște din 2024, din cauza tratamentului preventiv cu chimioterapie pe care îl urmează. Absența ei a fost resimțită, mai ales că de peste șase ani ne-a obișnuit cu apariții spectaculoase la acest eveniment anual, unde membrii familiei regale etalează ținute de primăvară atent alese.

Manichiura rebelă din 2023

Anul trecut, Kate Middleton a arătat radiantă într-o rochie mulată de la Catherine Walker, de un albastru electric. Și-a accesorizat ținuta cu o pălărie tip pillbox de la Lock & Co, de aceeași culoare. Dar detaliul care a atras toate privirile a fost manichiura sa de un roșu aprins, o premieră pentru prințesă. Potrivit etichetei regale, se pare că unghiile în culori stridente erau descurajate de regretata Regină pentru aparițiile publice, așa că, pe bune, unghiile ei rubinii au marcat o schimbare modernă pentru una dintre cele mai bine îmbrăcate figuri regale.

Asortată cu Prințesa Charlotte în 2022

Kate și Prințesa Charlotte au format cel mai simpatic duo mamă-fiică la Paștele din 2022. Îmbrăcate în nuanțe de bleu-pudră, Kate a purtat o rochie-pardesiu custom de la Emilia Wickstead și un clutch din piele întoarsă Emmy London. Fiica sa a fost la fel de șic într-o rochie florală și ciorapi bleu-pudră. Slujba de Paște fusese amânată în cei doi ani anteriori din cauza pandemiei, așa că prima apariție a Prințului George și a Prințesei Charlotte la capelă a fost o mare surpriză pentru fanii regali.

O ținută Alexander McQueen, purtată de două ori

Prințesa, mereu stilată, a arătat impecabil când a ales să poarte din nou o rochie-pardesiu bleu ciel de la Alexander McQueen la Capela St. George în 2019. Soția Prințului William o mai purtase cu cinci ani înainte, tot de Paște, în timpul unei vizite în Australia.

Însărcinată cu Prințul Louis în 2018

Mai avea doar câteva săptămâni până la nașterea celui de-al treilea copil, Prințul Louis, când Prințesa de Wales a apărut într-un pardesiu plisat de la Catherine Walker și tocuri înalte din piele întoarsă. E drept că prințesa alege rar ținute monocromatice maro, preferând în ultimii ani să se inspire din garderoba veselă și colorată a Reginei Elisabeta a II-a.

Debutantă la slujba de Paște, în 2017

V-ați fi gândit că au trecut șase ani de la căsătorie până când Kate s-a alăturat familiei regale la Capela St. George de Paște? Iar debutul ei din 2017 a fost unul memorabil. Optând pentru o rochie-pardesiu elegantă de culoare crem, mama celor trei copii a apelat la designerul ei de încredere (Catherine Walker) pentru a crea o ținută impecabilă.

Prima apariție a rochiei albastre, în Australia

Prima dată când prințesa a purtat rochia-pardesiu Alexander McQueen, cea refolosită în 2019, a fost de fapt în 2014. Atunci, Kate, pe atunci Ducesă de Cambridge, l-a însoțit pe soțul ei la o slujbă de Paște la Catedrala St. Andrew din Sydney, în timpul turneului regal de trei săptămâni în Australia și Noua Zeelandă. Ținuta a fost completată de o beretă împodobită cu o floare și pantofi cu toc de culoare nude.