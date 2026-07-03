Actrița și prezentatoarea TV Lisa Faulkner, în vârstă de 54 de ani, a fost diagnosticată cu o formă incipientă de cancer mamar. Ea a trecut printr-o operație majoră în urmă cu două săptămâni și se pregătește acum pentru radioterapie. Vestea bună pe care a relatat-o este una concretă: rezultatele au arătat că medicii „au scos totul”, iar ea este „curată”.

Tocmai asta a dorit să transmită și altor femei: depistarea timpurie poate schimba complet parcursul unui diagnostic. Lisa Faulkner a afirmat clar că mamografia a făcut diferența, deoarece fără ea problema nu ar fi fost găsită. Pentru dumneavoastră, partea utilă din povestea ei este simplă: dacă ați amânat un control, mesajul ei este să nu-l mai lăsați pentru „când o să fie mai liber programul”.

Într-un material video publicat pe Instagram, Lisa Faulkner a explicat de ce a lipsit o perioadă din online și ce a urmat după diagnostic. A vorbit direct, fără dramatizare, cu o sinceritate care oprește din derulare.

„Am vrut doar să apar, pentru că știu că am fost tăcută aici. Motivul este că a trebuit să mă operez pentru că am avut stadii foarte incipiente de cancer mamar. Am făcut operația acum două săptămâni și a fost o operație destul de mare.”

Operația a fost un succes, iar următorul pas este radioterapia, care va începe în câteva săptămâni. Nu sunt detalii publice despre rutina ei zilnică actuală, despre cum i s-au schimbat proiectele profesionale în afara recuperării sau despre cum o susține soțul ei, John Torode, cu care este căsătorită din 2019 și alături de care prezintă emisiunea „John and Lisa’s Weekend Kitchen”. Ea a transmis însă foarte clar că se simte mai bine și că este recunoscătoare.

Mesajul principal al Lisei Faulkner: importanța mamografiei

Aceasta este partea care rămâne după ce trece emoția știrii. Lisa Faulkner nu a insistat pe aspectele intervenției, ci pe gestul banal pe care multe dintre noi îl amânăm. Potrivit Mirror, ea a spus că tocmai mamografia a făcut posibilă descoperirea într-un stadiu incipient.

Dacă treceți și dumneavoastră prin perioade în care sănătatea ajunge ultima pe listă, aici este esența. Nu un discurs perfect, nu o lecție, ci ideea că un control făcut la timp poate însemna că „au scos totul”, nu că aflați prea târziu.

Și a mai făcut un lucru care contează: a mulțumit public pentru sprijinul primit, după ce multe femei i-au scris că trec prin aceeași experiență sau că au pe cineva apropiat în această situație. Acest gen de reacție spune un adevăr despre boală și recuperare: nu sunteți singură, chiar dacă experiența este profund personală.

„Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și mesajele voastre minunate. Promit că voi citi fiecare cuvânt. Atât de mulți dintre voi trec prin asta sau cunoașteți pe cineva care trece. Dragostea și bunătatea voastră m-au impresionat și vă mulțumesc din toată inima.”

Lisa Faulkner la 54 de ani: despre al doilea act al vieții

Povestea ei nu se rezumă doar la diagnostic. Anul acesta, Lisa Faulkner a revenit pe scenă pentru prima dată în peste 20 de ani, în adaptarea în turneu a filmului „Single White Female” din 1992. Este un detaliu care schimbă tonul întregii povești: vorbim și despre ideea că viața poate avea un al doilea act, chiar și în fața unei încercări dificile.

Felul în care vorbește despre vârstă are multă căldură și lipsă de resemnare. În Hello magazine, Lisa Faulkner a spus: „Mă simt norocoasă să ajung la o vârstă la care ai mai multe de oferit și nu ești invizibilă. Femeile sunt geniale și ne ridicăm una pe cealaltă și avem grijă una de cealaltă.”

Mesajul are greutate și pentru că vine cu o rană veche în spate. Mama ei, Julie, a murit de cancer la gât la 44 de ani. Lisa Faulkner a legat direct această pierdere de felul în care își trăiește acum viața.

„Viața e scurtă. Mama mea a murit la 44 de ani și nu a apucat să aibă acel al doilea act. Așa că eu îl apuc.”

Aceasta este, probabil, cea mai puternică parte din tot ce a spus. Nu promite că totul este ușor. Nu spune că după un diagnostic urmează automat o transformare spectaculoasă. Spune doar că, dacă aveți o șansă să acționați la timp și să mergeți mai departe, merită s-o luați în serios.

Ce puteți reține din povestea ei, chiar de azi

Dacă ar fi să rămână un singur lucru după povestea Lisei Faulkner, acela este controlul medical pe care îl tot amânați. Mesajul ei practic pentru femeile aflate în situații similare nu a fost complicat, ci foarte direct: mergeți la mamografie și nu lăsați controlul pe mai târziu.

Iar ea intră acum în următoarea etapă a tratamentului, radioterapia, care va începe în câteva săptămâni.