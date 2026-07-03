BaByliss PRO

BaByliss PRO Brush Collection Professional Tools perie pentru păr de lungime scurtă și medie

Professional Tools

păr de lungime scurtă și medie

De ce: Este o perie versatilă, perfectă pentru descurcarea și aranjarea rapidă a părului, menținându-i aspectul sănătos. Prețul său accesibil o face o alegere excelentă pentru utilizarea frecventă.

Pentru cine: Pentru oricine își dorește o perie de încredere pentru rutina zilnică de îngrijire a părului.

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