Patru chefi profesioniști au dezvăluit ce produse cumpără regulat de la Walmart. Logica lor e simplă. Economiile la ingredientele de bază le permit să investească în produse mai scumpe, cum ar fi fripturile Angus.

Lynne Just, chef și Consumer Test Kitchen Manager la Hamilton Beach, își umple coșul cu paste, zahăr și făină. Pune alături ulei de avocado, oțeturi și condimente. Strategia ei este ușor de aplicat și acasă. Reduce costurile acolo unde diferența de calitate nu se simte în farfurie. Păstrează bugetul pentru produsele unde calitatea chiar contează.

„Economisind bani pe aceste produse de bază îmi permit să cheltuiesc mai mult pe articole mai scumpe, cum ar fi fripturile Angus de înaltă calitate, pe care, de altfel, Walmart le vinde la un preț mai competitiv decât alte magazine alimentare.”

Ideea este utilă într-o perioadă cu prețuri mari la alimente. Nu tot coșul trebuie să fie premium. Un coș echilibrat funcționează mai bine. Alegeți inteligent produsele de bază. Apoi, adăugați una sau două alegeri mai bune pentru mesele unde doriți gust și textură deosebite.

Lynne Just menționează că laptele degresat Fairlife are la Walmart „cel mai bun preț, fără îndoială, din orice magazin”. Salatele organice la pungă sunt „mult mai ieftine decât la un magazin alimentar obișnuit”. Cum relatează Delish, ea cumpără des de acolo pentru combinația dintre preț și calitate.

„Unul dintre produsele mele preferate este laptele degresat Fairlife, cel mai bun preț, fără îndoială, din orice magazin. Prețul și calitatea sunt principalele lucruri pe care le caut atunci când cumpăr alimente. Cumpăr des de la Walmart, deoarece le pot găsi pe amândouă acolo.”

Ingrediente „ascunse” și ustensile esențiale

Chef Raul Duarte explorează o altă latură a bucătăriei. El recomandă blenderul de mână Hamilton Beach 2-Speed de la Walmart. Îl folosește la o rețetă de ardei iuți crocanți chile morita. Laudă și selecția de ardei iuți uscați. Spune că unele magazine își extind oferta mexicană pentru cămară în funcție de comunitatea locală.

„Unele magazine Walmart își extind lista de selecții mexicane pentru cămară în funcție de comunitatea locală. Sortimentul lor extins de ardei iuți uscați surprinde adesea clienții. Ardeii Mi Pepito Morita Chili Pods sunt de top pentru mine. Dulceața pe care o oferă acest ardei este semnificativă. Consider acest ingredient o bijuterie ascunsă, deoarece este atât de ușor de procesat.”

Iată un pont. Dacă vreți să gătiți mai interesant fără un coș plin de produse scumpe, un singur ingredient bine ales poate aduce o diferență majoră. Pentru Raul Duarte, acel produs este Mi Pepito Morita Chili Pods.

Sean Kiez are o alegere clară pentru grătar: cărbunii Kingsford. Spune că îi folosește de la 12 ani. Este o tradiție transmisă în familie. Ryan Salter, chef și co-fondator al Breadless, recomandă termometrul rotativ pentru carne de la ThermoPro. Îl apreciază pentru că este compact, rapid și precis.

Cu ce începeți la următorul drum la supermarket

Coșul cel mai ușor de echilibrat începe cu produsele de bază. Acolo intră pastele, zahărul, făina, uleiul de avocado, oțeturile și condimentele pe care le cumpără Lynne Just. Economiile făcute aici pot fi folosite pentru carne mai bună sau alte ingrediente premium. Le veți simți cu adevărat în gustul preparatelor.

Laptele și salatele gata spălate se încadrează în aceeași logică. Lynne Just alege laptele degresat Fairlife pentru prețul său avantajos. Ea spune că salatele organice la pungă sunt mult mai ieftine decât într-un magazin alimentar obișnuit. Dacă aceste două produse intră des în rutina săptămânală, aici poate apărea un spațiu real de buget.

Ustensilele merită cumpărate cu un scop clar. Blenderul de mână recomandat de Raul Duarte este legat de un folos precis în bucătărie. Termometrul ThermoPro recomandat de Ryan Salter este ales pentru trei calități concrete: format compact, viteză și precizie.

Mai e o idee bună de luat în considerare între rafturi. Uitați-vă și la produse mai puțin evidente. Raul Duarte numește ardeii Mi Pepito Morita Chili Pods o „bijuterie ascunsă”.