Dacă ai plecare programată chiar acum spre una dintre destinațiile clasice de vară din sudul Europei, merită să te uiți la prognoză înainte să închizi bagajul. Mai multe zone din Franța, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Croația intră sau rămân sub avertismente de căldură, iar în unele locuri temperaturile urcă spre 40-43°C exact la început de iulie.

În Franța, după ziua de marți, 30 iunie, cu 39°C în valea Ronului inferior și Provence, Météo-France a anunțat că temperaturile cresc din nou joi, 2 iulie. Din miercuri, 1 iulie, Corsica și departamentele Var și Alpes-Maritimes, unde intră și Nisa și Cannes, sunt sub avertisment portocaliu de căldură. Iar spre finalul săptămânii și în săptămâna următoare, instituția spune că o căldură care trece de 30°C va afecta întreaga țară.

Pentru tine, asta schimbă mai ales felul în care îți construiești zilele. O vacanță cu plimbări lungi la prânz, drumuri fără pauze și excursii puse cap la cap poate deveni rapid obositoare, mai ales dacă mergi cu copii mici sau cu părinți în vârstă. Riscul nu ține doar de disconfort. Autoritățile vorbesc clar despre efecte asupra sănătății pentru persoanele vulnerabile și chiar despre posibile probleme de infrastructură în unele zone afectate de caniculă.

Destinațiile cele mai fierbinți sunt și cele mai populare

Franța vine după o săptămână extremă. Pe 24 iunie a fost înregistrată cea mai fierbinte zi din istoria țării, cu până la 43.8°C în Pulluau, în vestul Franței, și cu avertisment roșu emis pentru un număr record de 58 de departamente.

Și Spania a trecut prin două zile istorice. Pe 23 și 24 iunie s-au înregistrat cele mai fierbinți zile de iunie din istorie, cu peste 40°C în mai multe locuri, iar Bilbao a ajuns la 42.7°C. Până cel puțin vineri, 3 iulie, avertismentele portocalii rămân în vigoare pentru Andaluzia și Extremadura, iar pentru miercuri sunt prognozate 40°C în Cordoba.

În Portugalia, mare parte din coasta de vest este sub avertisment portocaliu, iar de joi, 2 iulie, Lisabona, Coimbra, Leiria și Setúbal intră sub avertismente roșii pentru „persistența temperaturilor extrem de ridicate”. Vineri sunt prognozate 40°C în aceste districte, iar Setúbal poate ajunge la 43°C.

În Italia, 25 din 27 de orașe sunt sub avertisment roșu de căldură emis de Ministerul Italian al Sănătății începând cu miercuri, 1 iulie. Pentru Roma, miercuri, prognoza include 35°C și avertismente de furtuni severe. Dar de vineri, doar Reggio Calabria și Catania, în Sicilia, vor mai rămâne sub avertismente roșii, pe măsură ce temperaturile mai scad.

În Croația, una dintre favoritele verii pentru litoral, Serviciul Croat de Meteorologie a emis miercuri, 1 iulie, alertă roșie pentru mai multe regiuni, inclusiv Dubrovnik, Split și regiunea Rijeka. La Split se pot atinge 37°C miercuri, potrivit Independent.

Cum îți organizezi ziua ca să nu-ți strice canicula vacanța

Dacă ai rezervări în zone cu avertisment portocaliu sau roșu, mută activitățile care cer mers mult dimineața și seara. Programul de mijlocul zilei cere alt ritm: plajă scurtă, pauze dese la umbră, mese ușoare și cât mai puține drumuri lungi în orele cele mai calde. Nu e momentul pentru city-break-ul făcut pe fugă, cu tot orașul bifat între prânz și apus.

Numai că diferența reală o face și bagajul. În astfel de zile, hainele lejere, accesorii care acoperă și sticlele de apă la îndemână nu mai sunt „nice to have”, ci partea practică a vacanței. Dacă mergi cu un copil mic sau cu o persoană în vârstă, e util să eviți ieșirile lungi exact când temperatura urcă la 35-40°C, adică nivelurile anunțate în Grecia, Spania sau Croația.

Serviciul Național Elen de Meteorologie a transmis clar, pentru ziua de miercuri, că mare parte din Grecia este sub avertisment galben pentru temperaturi ridicate și furtuni, cu valori între 35 și 38°C.

„Valori ridicate ale temperaturii aerului (pe timpul zilei), așteptate să varieze între 35 și 38 de grade Celsius. FIȚI ATENȚI. Sunt posibile anumite riscuri pentru sănătate în rândul persoanelor vulnerabile, de exemplu, vârstnicii și copiii foarte mici.”

Asta e, de fapt, cheia: în destinațiile unde alertele vorbesc explicit despre riscuri pentru copii foarte mici și vârstnici, planul bun de vacanță este cel care lasă loc pentru pauze și schimbări de program.

Unde merită vigilență în plus chiar zilele acestea

În Franța, Météo-France a avertizat că, „începând cu acest weekend, căldura intensă se va răspândi în sudul țării”, iar apoi va afecta întreaga țară. Dacă ai traseu care include Coasta de Azur, Corsica sau deplasări mai lungi cu mașina în sud, e bine să urmărești alertele locale zi de zi, nu doar prognoza văzută înainte de plecare.

Și în Croația mesajul autorităților este direct, mai ales pentru cei care ajung în Dubrovnik, Split sau Rijeka.

„LUAȚI MĂSURI DE PRECAUȚIE, sunt așteptate temperaturi extrem de ridicate. Protejați-vă pe voi înșivă, copiii și vârstnicii. Urmați sfaturile oferite de autoritățile relevante. Sunt posibile defecțiuni ale infrastructurii.”

Tradus în viața de zi cu zi din vacanță, asta înseamnă să ai un plan B simplu: timp petrecut în interior dacă asfaltul și promenadele devin greu de suportat, mai multă flexibilitate pentru drumuri și atenție la eventuale întârzieri sau schimbări.

Ce merită să verifici înainte să pleci din hotel

Uită-te în fiecare dimineață la alertele meteo locale și la avertismentele oficiale din țara în care ești. Situația se schimbă de la o zi la alta: în Italia, de exemplu, miercuri, 1 iulie, 25 din 27 de orașe sunt sub cod roșu, iar de vineri mai rămân doar două. În Franța, mișcarea e inversă, cu extinderea căldurii spre weekend și săptămâna următoare.

Dar dacă pleci acum, cea mai sigură ajustare este una foarte simplă: programează afară doar ce e esențial în orele suportabile și lasă restul pentru dimineață devreme sau seară. Pentru joi, 2 iulie, în Portugalia intră avertismente roșii în Lisabona, Coimbra, Leiria și Setúbal, iar pentru vineri sunt așteptate până la 43°C în Setúbal.