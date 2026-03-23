Grecia are cea mai lungă coastă din Europa și, să fim serioși, majoritatea turiștilor se înghesuie în aceleași 2-3 insule celebre. Dar lucrurile stau puțin diferit dacă știi unde să cauți. Dincolo de aglomerație, există o Grecie a satelor de piatră, a plajelor ascunse și a potecilor de munte unde timpul pare să stea în loc.

Munții din Zagori, patrimoniu UNESCO

Dacă ai bifat deja insulele de pe listă și vrei să vezi o parte a Greciei pe care majoritatea turiștilor o ratează, mergi spre Zagori (sau Zagorohoria). Această regiune din nord-vest este un ansamblu de sate din piatră și poteci dramatice în munții Pindus, intrată în patrimoniul UNESCO în 2023. Una dintre cele mai populare drumeții, prin cheile Vikos, te poartă printr-unul dintre cele mai adânci canioane, șerpuind pe lângă sate și mănăstiri tăcute.

Folegandros și farmecul său robust

Această insulă cicladică este destul de simplă în comparație cu vecinele sale pline de farmec, Santorini și Mykonos, dar tocmai asta o face atrăgătoare. Satul său alb, cocoțat pe o stâncă, oferă vederi romantice asupra Mării Egee, iar o potecă abruptă în zig-zag urcă pe deal până la o biserică. „O plimbare la apus până la Biserica Panagia este deosebit de frumoasă și obligatorie dacă rămâneți pe insulă peste noapte”, spune Brianna Chrisopulos de la Kensington Ultraluxe.

Cicladele mai puțin bătătorite

Dincolo de Santorini și Mykonos, Cicladele ascund comori reale. Koufonisi, de exemplu, este un mic grup de insule format din Ano Koufonisi și Kato Koufonisi (nelocuită), unde apele turcoaz puțin adânci te invită la relaxare. Aici găsești locuri izolate precum Devil’s Eye, o piscină naturală turcoaz sculptată în stânci.

Iar Amorgos este cu adevărat o destinație nealterată. Este cea mai estică insulă din lanțul Cicladelor și departe de traseele turistice obișnuite. Cele mai cunoscute atracții sunt o epavă (care a apărut în filmul „The Big Blue” din 1988) și Mănăstirea Panagia Hozoviotissa, agățată precar de o stâncă la 300 de metri deasupra mării. Cel mai bun mod de a explora insula este pe „potecile albastre”, o rețea de vechi trasee pentru măgari.

Insule fără mașini, dar pline de povești

Te-ai gândit vreodată cum ar fi o insulă grecească fără zgomot de motoare? Pe Spetses, cea mai sudică dintre insulele Saronice, mașinile sunt interzise (cu excepția câtorva taxiuri), iar localnicii preferă scuterele. Vizitatorii pot închiria o bicicletă pentru a parcurge drumul de coastă de 26 de kilometri. Iar pe Hydra, unde ajungi cu un feribot în două ore din Atena, nu există deloc mașini, doar măgari.

Aici și-a avut casa Leonard Cohen și pe aici s-au plimbat membrii trupei The Rolling Stones. „Hydra este o recomandare favorită pentru atmosfera sa rară, fără mașini, și pentru farmecul său artistic atemporal”, explică Chrisopulos. Ea sugerează un mod memorabil de a experimenta insula: „Stați la o cafenea pe malul apei în port și priviți cum bărcile de pescuit se întorc. Bucătarii de la taverne coboară și aleg captura pe care o vor servi mai târziu în acea zi. Este un moment simplu, dar autentic, care surprinde cu adevărat o latură mai lentă, tradițională a insulelor grecești.”

Pe bune, ce poate fi mai autentic?

Aventuri neașteptate, de la peșteri la vinuri vulcanice

Dacă vrei ceva cu adevărat unic, pe insula Antiparos poți vizita o peșteră unde cobori 85 de metri sub pământ, printre stalactite și stalagmite dramatice. Una dintre ele este estimată la o vârstă de 45 de milioane de ani.

Chiar și faimoasa Santorini are secretele ei. E drept că e plină de turiști, dar poți scăpa de mulțime. Cum? Planificând o vizită în extrasezon sau alegând activități mai intime, cum ar fi degustarea de vinuri. „Echipa mea și cu mine îi îndrumăm adesea pe oaspeți către vinul vulcanic al insulei, cu o vizită la Estate Argyros sau Santo Wines, deoarece ambele oferă degustări excelente de Assyrtiko cu vederi superbe la calderă”, spune Chrisopulos. Vița de vie de aici este cultivată într-un mod special (împletită în formă de coș la nivelul solului) pentru a fi protejată de vânturile puternice.

Și nu putem uita de Creta, cea mai mare insulă. Aici, o drumeție de aproximativ 16 kilometri (10 mile) prin Cheile Samariá, o Rezervație Mondială a Biosferei, te poartă de la o altitudine de 1200 de metri până la plaja cu nisip negru din Agia Roumeli. Un final perfect pentru o zi de aventură.

Pentru o experiență cu totul diferită, poți explora cu mașina peninsula Mani, cel mai sudic punct al Greciei continentale. Oprește-te în sate de piatră precum Kardamyli, un sat pescăresc menționat pentru prima dată în „Iliada” lui Homer, care își păstrează încă o atmosferă cu adevărat neatinsă.