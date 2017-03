Aceasta metoda din Japonia te va ajuta sa scapi de grasimea abdominala

Actorul japonez Miki Ryosuke a descoperit recent o metoda interesanta care l-a ajutat sa slabeasca 13 kg in cateva saptamani. Acest rezultat a venit in urma unui exercitiu pentru dureri de spate recomandat de doctorul sau.

Te invitam si pe tine sa incerci acest exercitiu si sa intelegi exact cum te ajuta sa scapi de kilogramele in plus.

Cum functioneaza: Ryosuke o numeste “dieta inhalarii adanci”. Aceasta metoda consta in statul intr-o anumita pozitie si inhaland timp de 3 secunde, apoi sa eliberezi aerul timp de 7 secunde.

Majoritatea doctorilor europeni considera ca exercitiile de respiratie ajuta la slabire in urmatorul mod: grasimea este compusa din oxigen, carbon si hidrogen. Cand oxigenul pe care il inhalam ajunge la celulele de grasime le separa in componente (carbon si apa). Asadar, cu cat folosim mai mult oxigen, ardem mai multe grasimi.

Ce ar trebui sa faci:

Executa acest exercitiu timp de 2-10 minute pe zi.

– Stai in picioare cu un picior in fata celuilalt.

– Incordeaza muschii fesieri si lasa greutatea pe piciorul din spate

– Inhaleaza timp de 3 secunde, ridicand mainile deasupra capului

– Apoi elibereaza aerul cu forta timp de 7 secunde, incordandu-ti toti muschii.