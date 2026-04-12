Imediat dupa miezul nopții, când prima zi a festivalului Coachella 2026 se apropia de final în Indio, California, adevărata distracție abia începea la complexul exclusivist Guess Jeans. Pentru al cincilea an la rând, brandul a organizat tradiționala petrecere de deschidere, atrăgând o listă impresionantă de celebrități gata de distracție.

O listă de invitați impresionantă

Pe la 1 noaptea, rânduri întregi de SUV-uri negre au început să sosească la locația aflată chiar lângă perimetrul festivalului. Dar cine a fost pe listă, vă întrebați? Ei bine, printre invitații care s-au bucurat de atmosfera relaxată a vilelor private s-au numărat Anya-Taylor Joy, Jennie, Sombr, Emma Roberts și Central Cee. Lor li s-au alăturat PinkPantheress, Amelia Gray Hamlin, A$AP Nast, Evan Mock, Lila Moss și mulți, mulți alții, toți veniți pentru socializare până târziu în noapte.

Lista a continuat cu nume cunoscute precum Laura Harrier, Finneas și Claudia Sulewski, Dylan Minnette, Bretman Rock, Winnie Harlow, Tyga, Jake Shane, Alix Earle și True Whitaker, transformând evenimentul într-unul dintre cele mai vânate de la Coachella.

Zeci de vedete în ținute Armani la petrecerea exclusivistă dinaintea Oscarurilor 2026
Muzică și cocktailuri de designer

Atmosfera a fost întreținută de un line-up de DJ-i pe măsură. La pupitru s-au aflat Kaytranada, Kitty Ca$h, Rodaidh McDonald, D33J și Sophie Gray, care au mixat piese într-un spațiu ce îmbina perfect interiorul cu exteriorul.

Iar invitații s-au răcorit cu cocktailuri pe bază de tequila Patron, espresso martini și margarita picante cu pepene roșu. Acestea din urmă (o alegere populară pentru a stinge setea în deșert la ore târzii) s-au dovedit a fi un real succes.

Meniul perfect pentru pofta de la miezul nopții

Și, pe bune, ce e o petrecere de noapte fără mâncare? Organizatorii s-au gândit la toate și au parcat strategic un food truck Sonic chiar la ieșire pentru a satisface poftele de la miezul nopții.

Cina Chanel pre-Oscar a strâns zeci de vedete de la Al Pacino la Kristen Stewart
Meniul a fost pe măsura așteptărilor.

Invitații au putut alege între tater tots, corn dogs și bucățele de pui. Au fost gustările perfecte de savurat în mașină, la 3 dimineața, în drum spre casă, după o noapte întreagă de dans.