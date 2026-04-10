YSL Beauty a revenit în forță la Coachella cu un concept inedit: un drive-thru inspirat de nostalgia californiană, dar reinterpretat într-o manieră high-gloss, nocturnă. Brandul, care în 2019 a surprins cu o benzinărie de lux, a organizat joi seară un eveniment privat în Indio, California, urmat de deschiderea pentru public vineri. La petrecere au fost prezenți rapperița Young Miko, actorul Drew Starkey și cântăreața María Zardoya.

Un drive-thru suprarealist

Invitații VIP au fost plimbați cu mașina prin structura special amenajată, ajungând apoi într-o zonă de lounge cu lumini saturate și suprafețe reflectorizante. O reinterpretare a conceptului de fast-food. Actorul Drew Starkey, imaginea parfumului Myslf L’Absolu, a fost captivat de atmosferă.

„Este atât de frumos și suprarealist”, a declarat el. „Am fost foarte entuziasmat când am ajuns. Dar în același timp se simte clasic. Se simte ca o experiență clasică de drive-thru.”

Drew Starkey, între filmări și petrecere

Starul din „Outer Banks” a avut un program destul de aglomerat, fiind prezent la eveniment pentru o perioadă scurtă, înainte de a se întoarce la muncă. Iar programul său este plin, având în față proiecte precum serialul „Lucky” de pe Apple TV+ (alături de Anya Taylor-Joy), filmul A24 „Onslaught” și „King Snake”, regizat de Jeff Nichols. Recent, a încheiat filmările pentru ultimul sezon din „Outer Banks”, o experiență pe care a descris-o drept „o binecuvântare și ceva dulce-amărui”.

Cum își alege, totuși, rolurile un actor atât de ocupat? Se pare că mizează pe instinct.

„Dacă petreci următoarele trei zile după ce l-ai citit gândindu-te la el în fiecare zi, cred că este un semn bun”, a explicat Starkey.

María Zardoya despre glam și noul proiect

Printre invitați s-a numărat și María Zardoya, solista trupei indie pop The Marías, care urmează să concerteze la Coachella cu noul ei proiect secundar, Not for Radio. Parteneră YSL, artista preferă un look natural, care să o reprezinte. „Întotdeauna încerc să fac în așa fel încât să fiu tot eu”, a spus Zardoya. „Chiar dacă accentuăm puțin ochii, tot mă simt eu. Nu arăt ca altcineva, ci doar ca mine însămi.”

Până la urmă, această abordare îi oferă încrederea de care are nevoie pe scenă.

„Mă face să mă simt confortabil în pielea mea. Așa că, atunci când sunt pe scenă, mă pot concentra doar pe a fi în moment”, a adăugat ea. Muzica pentru Not for Radio a fost creată într-un cadru complet diferit de deșertul californian. „Eram în pădure, în nordul statului New York, în timpul iernii, când făceam această muzică. Acum o aducem în deșert.” Întrebată cum se simte înaintea concertului, a răspuns simplu: „Sunt doar în moment. Aștept cu nerăbdare fiecare clipă așa cum vine.”

Muzică, machiaj și un Oldsmobile pe post de scenă

Atmosfera a fost întreținută de rapperița portoricană Young Miko, care a electrizat publicul cu hitul ei „Wassup”. Mai târziu, cantautorul Miguel a urcat pe scenă, sau mai bine zis, pe capota unui Oldsmobile 442 de epocă, piesa centrală a decorului.

Și, fireste, nu putea lipsi machiajul.

Invitații s-au bucurat de burgeri, nuggets și cartofi prăjiți, servite alături de cocktailuri, în timp ce testau la stațiile de make-up look-urile de festival create de YSL Beauty: California Color, Pink Mirage, Desert Flush și Toasted Glow, toate inspirate de peisajul deșertic, cu buze strălucitoare și piele bronzată.

Revenind la Drew Starkey, acesta este hotărât să exploreze personaje cât mai diverse. Actorul a mărturisit care este principiul său de bază în carieră: „Vreau o varietate cât mai mare posibil. Nu vreau să fac același lucru de două ori.”