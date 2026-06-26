Dacă ideea de vacanță înseamnă pentru tine mai mult decât bifat obiective, Eturia intră cu o ofertă nouă exact în zona asta: agenția a lansat o linie de circuite adventure alături de exploratorul Radu Păltineanu, iar primul traseu este programat pentru 16 februarie 2027, în Patagonia.

Concret, prima experiență se numește „Patagonia Adventure, Explorează lumea cu Radu Păltineanu” și vine ca un circuit de grup cu însoțitor Eturia, în Argentina și Chile, pe 18 zile și 14 nopți. Pentru tine, partea utilă e alta: nu vorbim despre o expediție dură, ci despre o formulă organizată pentru oameni care vor natură, cultură locală și locuri spectaculoase, dar fără să își asume singuri toată logistica.

Asta schimbă destul de mult felul în care arată o vacanță „de aventură”. Dacă până acum astfel de planuri păreau rezervate celor care au experiență pe drumuri complicate sau mult timp pentru organizare, noua categorie promite exact contrariul: experiențe accesibile unui public mai larg, fără să ceară o condiție fizică specială și fără riscurile clasice ale unei călătorii independente.

Și e un detaliu care contează, mai ales dacă ai program încărcat și nu vrei să petreci seri întregi comparând rute, transport local și cazări. Eturia spune că va acoperi itinerarele, logistica, partenerii locali, consultanța înainte de plecare și suportul pe durata circuitelor.

Patagonia este primul test pentru un tip nou de vacanță organizată

Traseul ales pentru debut nu este deloc timid. Programul include unele dintre cele mai cunoscute zone ale Americii de Sud: ghețarii din Parcul Național Los Glaciares, vârfurile Fitz Roy și Torres del Paine, fiordurile Patagoniei, coloniile de pinguini și Puerto Williams, considerat cel mai sudic oraș al planetei.

Pentru cine a făcut deja city break-uri și circuite clasice, aici apare diferența reală: accentul nu mai e pe „am ajuns și aici”, ci pe ritmul călătoriei și pe apropierea de natură. Nu au fost anunțate încă prețul circuitului, dimensiunea maximă a grupului, tipul de cazare, transportul inclus sau activitățile detaliate din program. Nici opțiunile de personalizare nu au fost comunicate până acum. Dacă ideea îți face cu ochiul, tocmai acestea sunt întrebările care merită urmărite înainte de rezervare.

Dar direcția e clară. Potrivit Mediafax, noua gamă a fost gândită pentru turiștii care au mai văzut destinații celebre și vor să revină la călătorii cu altă miză: mai aproape de natură, de cultura locală și de specificul locului.

Aventura nu e prezentată ca sport extrem, ci ca o ieșire din traseul previzibil

Daniela Shah (cofondatoare Eturia) a explicat foarte limpede de unde vine ideea acestui proiect.

„În ultimii ani, am observat o schimbare în modul în care călătorii români se raportează la vacanțe. Mulți dintre ei au ajuns deja în destinații emblematice și își doresc acum să revină cu un alt tip de curiozitate: să privească locurile vizitate dintr-un alt unghi, să petreacă mai mult timp în natură, să înțeleagă cultura locală și să trăiască experiențe autentice, dar într-un cadru organizat și sigur. Parteneriatul cu Radu Păltineanu răspunde exact acestei nevoi.”

Fraza-cheie, pentru orice femeie care s-a simțit cândva atrasă de ideea de aventură, dar a dat înapoi când s-a gândit la efort sau nesiguranță, este alta.

„Adventure nu înseamnă neapărat extrem, ci poate însemna curajul de a ieși din traseul previzibil și de a alege o experiență mai conectată la locurile vizitate”, a spus Daniela Shah.

Numai că e bine să păstrezi și un filtru practic. Faptul că nu este nevoie de o condiție fizică specială nu înseamnă automat vacanță comodă în sensul clasic al cuvântului. Un traseu de 18 zile în Patagonia, cu accent pe natură și locuri izolate, cere măcar disponibilitatea pentru un ritm activ și pentru zile lungi de explorare (chiar dacă nu a fost indicat un nivel minim de pregătire fizică).

De ce apare acum acest parteneriat și cine este omul din spatele lui

Eturia a lansat proiectul odată cu aniversarea a 19 ani de activitate. Agenția, fondată în 2007 de Sorin Stoica și Daniela Shah, spune că a creat peste 60.000 de vacanțe în acești 19 ani și operează circuite și pachete în destinații de pe toate continentele. Comparația relevantă aici este chiar cu propria sa istorie: după zeci de mii de vacanțe construite, mutarea către segmentul adventure arată că încearcă să deschidă o nișă nouă, nu doar să repacheteze circuitele obișnuite.

Iar alegerea lui Radu Păltineanu (explorator și speaker) nu este deloc întâmplătoare. El este cunoscut pentru traversarea celor două Americi pe bicicletă, din Alaska până în Țara de Foc, o expediție începută în 2015 și întinsă pe 34.554 de kilometri, prezentată drept o premieră pentru un român.

„Pentru mine, explorarea nu înseamnă doar să ajungi într-un loc, ci să îl înțelegi, să îi simți ritmul și să fii dispus să privești dincolo de traseele evidente. Mă bucur că, prin acest parteneriat cu Eturia, putem crea contexte în care oamenii să se apropie de natură, de culturi locale și de propriul lor ritm de explorare, fără presiunea unei expediții independente.”

Ce merită să urmărești dacă te tentează ideea

Dacă te atrage genul acesta de vacanță, semnalul util este că Patagonia nu rămâne singura opțiune. În 2027, Eturia pregătește mai multe circuite în cadrul proiectului, iar primele destinații deja stabilite sunt Patagonia, Australia și Noua Zeelandă, respectiv China și Tibet.

Dar lista nu se oprește aici. Alte circuite vor fi lansate în toamna anului 2027 și vor include destinații din Africa, America de Nord și Europa.

Ce ar fi bine să verifici înainte să spui „da”: costul total, ce include exact pachetul, câte deplasări interne sunt, cât timp se stă efectiv în natură, ce nivel de confort are cazarea și care sunt măsurile concrete de siguranță. Toate acestea nu au fost anunțate încă. Până atunci, cel mai clar lucru rămas pe masă este data de start a primului circuit: 16 februarie 2027.