Prezentatorul TV Virgil Ianțu a reacționat dur după ce a văzut un clip viral cu artista Alexandra Cotruș cântând manele la o petrecere la care au participat și minori. El a transmis un mesaj tranșant, vizând în special părinții, iar reacția sa a fost susținută de vedete precum Răzvan Fodor, Ela Crăciun sau Ioana Blaj.

Mesajul tranșant al lui Virgil Ianțu

Totul a pornit de la o filmare care a făcut înconjurul TikTok, unde Alexandra Cotruș, o cântăreață de muzică de petrecere devenită populară pe platformă, a fost invitată să cânte la un eveniment cu tineri. Vizibil deranjat de versuri și de context, Virgil Ianțu a atras atenția asupra responsabilității pe care o au părinții în educația copiilor.

Dar mesajul său a fost, de fapt, un apel direct la implicare.

Recomandari Cum şi-a cerut Virgil Ianţu iubita în căsătorie, deși nu au ajuns în fața altarului

„Încetați să fiți absenți din viața copiilor voștri! Prețul e prea mare și va fi plătit de toți! Copiii noștri nu mai sunt copii și noi privim o filmare ca asta, unii cu zâmbetul pe buze, alții cu lacrimi în ochi”, a declarat Virgil Ianțu, subliniind gravitatea situației.

Replica Alexandrei Cotruș nu a întârziat

Luată la țintă în urma controversei, cântăreața Alexandra Cotruș a oferit propria versiune a faptelor. Ea susține că nu a făcut nimic greșit și că atmosfera de la petrecere a fost una excelentă, atât pentru copii, cât și pentru părinții acestora (care au fost prezenți la eveniment).

Stai puțin, cum vine asta?

Recomandari Gina Pistol la 19 ani la prima apariție TV Cum i-a tăiat-o scurt lui Mircea Badea

Artista a explicat, pentru Spynews, că realitatea de la petreceri este diferită de ceea ce se vede din exterior și că manelele sunt genul muzical cel mai cerut. „Tot ce vă pot spune este că petrecere ca acolo nu am mai găsit. Toată lumea s-a distrat, inclusiv și părinţii pentru că au fost şi părinţii prezenţi la eveniment. Dacă era chemat un DJ, vă întreb aşa: ce muzică se punea? Le punea copiilor operă? Ce le punea să cânte? Nu ştiu muzică rock? Eu zic că tot manele se puneau. Vă spun eu unde au fost părinţii, au fost şi ei acolo pe ringul de dans şi s-au simţit bine şi ei”, a spus Alexandra Cotruș.

„Nu o să mă opresc”

Dincolo de explicații, cântăreața a fost foarte fermă în privința viitorului său artistic. V-ați gândit vreodată de ce acest gen muzical stârnește atâtea pasiuni și controverse?

Iar Alexandra Cotruș nu pare deloc intimidată de criticile primite, ba chiar le consideră o confirmare a faptului că face ceea ce publicul cere.

Recomandari Florin Burescu dezvăluie convorbirea de 3 ore cu Codruța Filip despre divorț

„Eu nu o să mă opresc din a cânta manele, muzică de petrecere. Astea se cântă, asta este realitatea, asta se cântă la petreceri. O să merg mai departe orice ar fi”, a conchis artista.