Vacanța la mare vine vara aceasta cu un lucru nou de pus pe listă, pe lângă SPF și pălărie: atenția la bacteriile Vibrio, care se răspândesc în apele europene pe măsură ce mările se încălzesc și au dus deja la închiderea unor plaje în Spania. Riscul nu este doar teoretic, fiindcă infecția poate apărea fie după consumul de fructe de mare crude, fie atunci când apa de mare intră în contact cu o rană deschisă.

Pe scurt, nu vorbim despre o problemă izolată pe o singură plajă, ci despre un risc pe tot parcursul sezonului estival, după avertismentul transmis de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. ECDC spune clar că există un „risc crescut de infecții cu Vibrio pe tot parcursul sezonului estival”, mai ales în timpul valurilor de căldură și în apele costiere puțin adânci. Asta contează pentru tine dacă pleci în vacanță în Mediterana, una dintre mările cu cea mai rapidă încălzire de pe planetă.

Riscul real de infecție: rănile deschise și fructele de mare crude

Vibrio este o bacterie acvatică prezentă în mod natural în apele marine și salmastre, mai ales acolo unde râurile se varsă în mare. În Europa, tulpinile importante sunt Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și anumite variante de Vibrio cholerae.

Dacă ai o zgârietură, o tăietură proaspătă, piele iritată după ras sau o rană care încă nu s-a închis bine, intrarea în apă nu mai e un detaliu banal. Numai că riscul nu vine doar din baie. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară explică simplu: „Vibrio este o bacterie acvatică care poate fi găsită în fructele de mare.” Cu alte cuvinte, tartarul de pește sau fructele de mare crude mâncate în vacanță devin o alegere la care merită să te gândești de două ori.

Pentru familiile cu copii, logica e și mai practică: verifici pielea înainte de plajă, mai ales la genunchi, coate și tălpile zgâriate pe nisip sau pe pietre. Dacă există o rană deschisă, ziua de mare poate continua pe șezlong, dar nu în apă. E genul de mică schimbare care poate evita o problemă mare.

Infecțiile severe pot duce la complicații grave, inclusiv amputări

Formularea „bacterii devoratoare de carne” sună ca un titlu de film, dar descrie un efect real al unor infecții severe. Organizația Gavi explică faptul că Vibrio este „o rudă apropiată a bacteriei care provoacă holera”, chiar dacă bolile produse sunt diferite. În forme grave, infecția poate declanșa fasciita necrozantă, adică descompunerea rapidă a țesutului din jurul rănii. Bacteria poate ajunge și în sânge, provocând sepsis, iar în unele cazuri este necesară amputarea membrului afectat.

Dosarul public nu oferă o listă completă a simptomelor incipiente și nici o hartă europeană completă a plajelor aflate la risc. Tocmai de aceea, cel mai sigur reper pentru turiști rămâne unul foarte concret: alertele locale de sănătate și anunțurile autorităților din destinația în care ajung. Dacă o plajă este închisă sau are avertismente, nu e genul de semn pe care să-l ignori „doar pentru o baie scurtă”.

Și mai e un detaliu util: apele costiere puțin adânci sunt menționate explicit de ECDC ca zone de risc mai mare, mai ales în perioadele de caniculă. Dacă alegi între o lagună foarte caldă și o plajă deschisă, bine ventilată, informația asta poate cântări.

Marea Mediterană, tot mai caldă, impactează turismul

Creșterea temperaturii mării, poluarea și salinitatea mai scăzută în zonele de coastă creează condiții favorabile pentru proliferarea acestor agenți patogeni. Hatim Aznague, analist pentru Proiecte, Acțiune Climatică și Reziliență Energetică la Uniunea pentru Mediterană, a explicat pentru Euronews că „apă mai caldă, mai ales acolo unde este mai puțin sărată, la gurile de râu și în lagunele pe care le închid, devine mai propice pentru bacteriile patogene”.

Potrivit Euronews, Mediterana este cea mai vizitată regiune turistică din lume. Când apar închideri temporare de plaje, impactul nu se oprește la un panou de avertizare pe faleză. Lovește hotelurile, restaurantele, micile afaceri locale și, foarte important pentru cine își planifică vacanțele din timp, reputația unei destinații. Iar reputația se repară mai greu decât o rezervare anulată.

„O plajă închisă este un impact climatic care vine cu o notă de plată.”

Aceeași idee a fost rezumată de Hatim Aznague și mai direct: „Pe coastele noastre, linia țărmului nu face parte din economie; este economia.” Dacă obișnuiai să alegi destinația doar după hotel, prețul biletelor și apa turcoaz din poze, vara aceasta merită să adaugi și întrebarea: au existat alerte recente de sănătate în zona respectivă?

Măsuri practice pentru a te proteja în vacanță

Lista utilă este, de fapt, destul de scurtă. Evită fructele de mare crude în zonele unde există alerte. Nu intra în mare cu răni deschise, tăieturi sau piele puternic iritată. Verifică anunțurile locale despre calitatea apei și eventuale închideri de plaje. Iar dacă mergi cu copiii, verificarea asta devine aproape obligatorie, fiindcă ei au mai des zgârieturi și lovituri mici pe care le trecem ușor cu vederea.

Dar nu există, din informațiile publicate până acum, mențiunea unor produse de protecție solară sau de îngrijire a pielii care să funcționeze ca barieră împotriva bacteriei. Crema cu SPF rămâne esențială pentru soare, nu pentru Vibrio. Aici protecția reală înseamnă evitarea expunerii când există rană deschisă și atenția la avertismentele oficiale.

„Bacteriile nu sunt povestea; ele sunt mesagerii. Povestea este o mare scoasă din echilibru de căldură și poluare.”

Și asta schimbă puțin felul în care ne uităm la vacanțele viitoare. Nu înseamnă că renunți la mare, ci că alegi mai informat: plaje monitorizate, mai puține riscuri în zone de estuar sau lagune foarte calde, mai multă atenție la alertele de sănătate decât făceam până acum.

Faptul concret de ținut minte este acesta: ECDC avertizează asupra unui risc crescut de infecții cu Vibrio pe tot parcursul sezonului estival, mai ales în valurile de căldură și în apele costiere puțin adânci.