Jason Biggs și Jenny Mollen, unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood, au decis să divorțeze după 18 ani de relație. Cei doi actori au împreună doi băieți, pe Lazlo în vârstă de 8 ani și pe Sid de 12 ani.

Te-ai gândit vreodată cum reușesc unii oameni să transforme un final de capitol într-o lecție de maturitate? Când o căsnicie lungă se termină, tentația dramei este uriașă. Dar aici miza principală rămâne liniștea celor doi copii, iar decizia lor de a păstra o relație excelentă arată că, până la urmă, poți alege o separare civilizată.

Cum arată o despărțire fără scandal

Așa cum a relatat recent Unica într-un material detaliat, actorii sunt hotărâți să rămână buni prieteni și să împartă armonios responsabilitățile de părinți. Nu e deloc un scenariu obișnuit pentru lumea agitată a filmului.

„Sunt foarte conectați unul cu celălalt. Nu am nicio îndoială că vor rămâne în relații excelente.” – Sursă apropiată cuplului, People

Iar povestea lor chiar a fost una intensă încă de la început. S-au cunoscut în anul 2008 pe platourile comediei romantice „My Best Friend’s Girl”. Lucrurile au evoluat pe repede înainte, actrița și partenerul ei logodindu-se în ianuarie și făcând nunta în aprilie. Apoi, în luna iulie a aceluiași an, au organizat o a doua ceremonie în Napa, California, restrânsă, cu aproximativ 40 de invitați.

Viața din spatele camerelor de filmat

Deși sunt persoane publice, au știut mereu să tragă o linie clară între carieră și intimitatea casei lor. Din când în când, au mai lăsat fanii să arunce o privire în viața lor privată. În noiembrie 2025, Jenny a publicat o fotografie alături de soțul ei, pe care a descris-o cu mult umor.

„Un cuplu total abordabil care nu încearcă să te seducă”, a scris actrița pe rețelele sociale.

Și totuși, pe 12 mai 2026, familia părea încă unită, sărbătorind împreună împlinirea a 48 de ani a lui Jason Biggs. Acum, drumurile lor personale se despart, deși profesional continuă să împartă ecranele.

Cariere separate și proiecte comune

Jason Biggs a rămas în memoria multora pentru rolul din „American Pie”, dar recent a trecut și în scaunul de regizor pentru „Untitled Home Invasion Românce” în 2025. A jucat și în comedia „Operation Taco Gary’s”. La rândul ei, Jenny Mollen are un portofoliu solid cu „Crazy, Stupid, Love” sau seriale precum „Girls” și „Chicago Fire”. Ba chiar a ajuns în topul New York Times cu cele două cărți ale sale, „I Like You Just The Way I Am” din 2014 și „Live Fast Die Hot” apărută în 2016.

Un detaliu interesant este că cel mai recent proiect al lor este comedia „Influenced”, un film în care amândoi joacă și care rulează chiar acum în cinematografe.

Atenția fanilor se mută acum pe modul în care cei doi vor gestiona viața de familie în noua formulă. Timpul va demonstra dacă prietenia promisă rezistă testului realității de zi cu zi.