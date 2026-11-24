Dacă bănuiești că un copil ar putea avea autism, vorbește mai întâi cu medicul de familie și spune-i ce ai observat. Medicul poate face depistarea și îl poate îndruma către un psihiatru pediatric; după evaluare, familia poate cere sprijin medical, educațional și social, în funcție de nevoile copilului.

Semnele observate acasă nu stabilesc diagnosticul. În România, diagnosticul medical este pus de un psihiatru sau de un psihiatru pediatric, după evaluarea copilului.

Ce semne merită discutate cu medicul

Întârzierea vorbirii, lipsa răspunsului când copilul este strigat pe nume, folosirea a puține gesturi sau interesul redus pentru jocul cu alți copii sunt motive de discuție. La fel sunt activitățile repetate, supărarea puternică la schimbări și reacțiile neobișnuite la sunete ori atingeri.

Unele dintre aceste semne apar și la copii fără autism, arată CDC. Notează când le observi și dă medicului exemple concrete, fără să tragi o concluzie dintr-un singur comportament.

Unde mergi, în ordine

Programează o discuție cu medicul de familie, care poate face depistarea și poate îndruma copilul către specialist. Mergi la psihiatrul pediatric sau la psihiatru pentru evaluarea necesară diagnosticului. Medicul recomandă evaluarea psihologică, obligatorie înainte de stabilirea diagnosticului medical. După diagnostic, cere recomandările scrise pentru intervenții și întreabă casa județeană de asigurări de sănătate unde sunt furnizorii cu contract. Pentru sprijin la grădiniță sau la școală, cere informații unității de învățământ și centrului județean de resurse și asistență educațională, CJRAE. În București, acesta este CMBRAE. Pentru evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap și pentru drepturile sociale, contactează direcția de asistență socială și protecția copilului, DGASPC, din județul de domiciliu.

Normele românești prevăd verificări de depistare la 12, 15, 18, 24 și 36 de luni. Dacă te îngrijorează dezvoltarea copilului, discută cu medicul fără să aștepți următoarea verificare.

Cum te pregătești pentru evaluare

Notează când au apărut îngrijorările și câteva exemple legate de vorbire, joc, somn, alimentație, reacții la zgomote sau schimbări. Ia carnetul medical, evaluările anterioare și, dacă există, observațiile de la creșă, grădiniță sau școală.

Specialistul discută cu părinții despre dezvoltarea copilului și îl observă; evaluarea poate necesita mai multe întâlniri. În România, un psiholog atestat în psihologie clinică face evaluarea psihologică la recomandarea medicului specialist. Medicul poate cere și alte investigații când sunt necesare, dar o analiză de sânge nu poate stabili autismul.

Ce sprijin medical poate primi copilul

După diagnostic, medicul specialist poate recomanda ajutor pentru comunicare, joc, autonomie, relația cu ceilalți sau comportamentele care îngreunează viața de zi cu zi. Planul se face după nevoile copilului și poate include sprijin pentru familie. Progresul este reevaluat cel puțin o dată la 6 luni.

Pentru persoanele diagnosticate de un psihiatru sau psihiatru pediatric, programul CNAS decontează anumite servicii, între care psihoterapia, consilierea psihologică clinică și sprijinul de logopedie. Normele prevăd, după caz, 40, 42 sau 44 de ședințe pe lună, de câte 50 de minute. Tariful de 135 de lei pe ședință este suma folosită la decontare, nu prețul pe care părintele trebuie să îl plătească pentru o ședință decontată.

Din 1 aprilie 2024, consilierea psihologică clinică pentru copiii cu autism nu mai face parte din pachetul de bază, dar figurează în programul dedicat. Întreabă casa județeană de asigurări ce furnizori au contract și ce servicii oferă, apoi discută programarea cu furnizorul. Limita lunară nu înseamnă că fiecare copil are nevoie de toate ședințele: tipul și numărul intervențiilor se stabilesc prin planul său.

Unde ceri sprijin pentru școală

CJRAE sau CMBRAE oferă informații despre evaluarea și orientarea școlară, consiliere, logopedie și sprijinul pentru copiii cu nevoi educaționale speciale. Contactează centrul și unitatea de învățământ pentru a afla cum începe evaluarea educațională și ce acte îți cer.

Metodologia națională din 2016 permite solicitarea orientării școlare separat de încadrarea în grad de handicap. Familia poate cere și servicii de sprijin pentru dezvoltarea copilului, potrivit nevoilor stabilite la evaluare.

Ce acte întrebi la DGASPC

Pentru certificatul de handicap, cere DGASPC din județul de domiciliu lista actuală de acte și informații despre depunerea cererii. Medicul specialist poate completa, la cererea părintelui, formularul medical A5. Ca exemplu local, lista publicată de DGASPC Prahova cuprinde:

cererea;

certificatul de naștere al copilului și actele de identitate ale părinților;

documente medicale și psihologice, inclusiv formularul A5;

ancheta socială;

acte privind veniturile.

Lista trebuie verificată la DGASPC înainte de depunere, fiindcă actele și programările pot diferi între județe. Evaluarea privește situația medicală, dezvoltarea și nevoile copilului. Dacă un copil nu are certificat, metodologia națională cere ca prima evaluare să aibă loc în familie. Raportul trebuie făcut în maximum 24 de ore după evaluare. Acest termen nu se referă la eliberarea certificatului.

Ce bani și drepturi pot urma

Pentru copilul încadrat în grad de handicap, Legea nr. 448/2006 prevede prestații sociale. Procentele schimbate prin OUG nr. 23/2026 se aplică drepturilor aferente lunii aprilie 2026 și lunilor următoare. Ele se calculează din indicatorul social de referință, numit ISR, o valoare folosită pentru stabilirea acestor plăți.

ANOFM a comunicat pentru 2026 un ISR de 660 de lei. Folosind această bază ca exemplu, calculul este:

Handicap grav: 83% din 660 de lei înseamnă 547,80 lei înainte de rotunjire.

Handicap accentuat: 60% din 660 de lei înseamnă 396 de lei.

Handicap mediu: 30% din 660 de lei înseamnă 198 de lei.

Legea cere rotunjirea fracțiunilor în favoarea beneficiarului; pentru primul calcul, aceasta ar duce orientativ la 548 de lei. Suma efectiv acordată trebuie verificată la DGASPC. Pentru copilul cu handicap grav, părintele poate alege în scris, la DGASPC, între asistent personal și o indemnizație lunară egală cu salariul net prevăzut de lege pentru asistentul personal începător; nu este aceeași plată cu prestația calculată din ISR.

Legea oferă și o alegere între transportul interurban gratuit și bonurile electronice pentru carburant sau energie. Plafonul bonurilor este de 1.500 de lei pe an pentru handicap grav și 750 de lei pe an pentru handicap accentuat; dreptul se aplică și reprezentantului legal al copilului.

Întrebări frecvente

Un test online, M-CHAT sau ADOS îmi poate spune sigur dacă este autism?

Nu. Un instrument de depistare poate arăta că este nevoie de o evaluare suplimentară, dar niciun test folosit singur nu pune diagnosticul.

Copilul primește automat un anumit grad de handicap dacă are autism?

Nu. Gradul este stabilit după evaluarea copilului de către structurile competente ale DGASPC, nu doar pe baza diagnosticului.

Ce fac dacă nu găsesc un furnizor cu contract CNAS?

Cere casei județene de asigurări lista furnizorilor contractați și informații despre locurile disponibile. Nu există un termen național confirmat pentru găsirea unui loc sau o compensare automată a serviciilor plătite în altă parte.

Un bilet nou reia numărul de ședințe decontate?

Normele stabilesc limite lunare și reevaluarea planului la 6 luni. Ele nu prevăd reluarea limitei lunare printr-un bilet nou.

Autismul se vindecă prin terapie începută devreme?

Nu există un tratament care să garanteze vindecarea. OMS arată că intervențiile bazate pe dovezi pot ajuta copilul să comunice și să interacționeze mai bine.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Legea nr. 151/2010 și normele sale de aplicare, actualizate în 2025; normele CNAS pentru serviciile dedicate persoanelor cu autism; Legea nr. 448/2006 și OUG nr. 23/2026; metodologia națională de evaluare a copiilor cu dizabilități; Ministerul Educației; DGASPC Prahova; ANOFM; CDC; NHS; OMS.