Un studiu prezentat la Chicago, la întâlnirea anuală ENDO 2026 a Societății Endocrine, sugerează că expunerea mai lungă la hormoni feminini de-a lungul vieții reproductive și terapia de substituție hormonală ar putea fi legate de un risc mai mare de cancer tiroidian la femei. Informația nu spune că tratamentul hormonal „provoacă” automat boala, dar schimbă un lucru foarte concret: istoricul tău reproductiv ar putea conta mai mult în discuția despre risc decât se credea până acum.

Mai precis, cercetarea a urmărit aproximativ 5,7 milioane de femei de 40 de ani sau mai mult, din Coreea de Sud, în perioada 2010-2011 până la diagnosticul de cancer tiroidian, deces sau finalul monitorizării în 2023. Din acest grup foarte mare, 2,4 din fiecare 1.000 de persoane pe an au dezvoltat cancer tiroidian. Studiul a mai arătat că o durată mai lungă a vieții reproductive a fost asociată cu o creștere progresivă a riscului, iar asocierea a fost mai puternică la femeile care au urmat terapie de substituție hormonală timp de cinci ani sau mai mult.

Pentru tine, partea utilă este alta: dacă ești aproape de menopauză, dacă ai intrat mai târziu la menopauză sau dacă iei în calcul terapia hormonală pentru simptomele care îți dau viața peste cap, merită să aduci subiectul la consultație. Nu ca să refuzi din start tratamentul, ci ca să ai o discuție mai nuanțată despre beneficii, durată și istoricul tău personal.

Studiul arată o legătură între expunerea la hormoni și cancerul tiroidian

Cancerul tiroidian apare mai frecvent la femei decât la bărbați, iar motivul acestei diferențe nu era clar până acum. Noul studiu vine exact peste această întrebare și propune o explicație posibilă: rolul expunerii hormonale de-a lungul anilor fertili.

Cercetarea a fost făcută de oameni de știință de la Colegiul de Medicină al Universității Catolice din Coreea, din Seul, folosind date de la Serviciul Național de Asigurări de Sănătate din Coreea. Potrivit Medicalxpress, autorii spun că istoricul reproductiv al unei femei ar putea ajuta la evaluarea riscului ei individual de cancer tiroidian.

Jinyoung Kim (profesor asistent, M.D., Ph.D., la Colegiul de Medicină al Universității Catolice din Coreea) a explicat la ENDO 2026:

„Aceste rezultate arată modul în care evenimente comune din viața femeilor, cum ar fi momentul menopauzei și utilizarea terapiei hormonale, pot influența riscul de cancer.”

Pe românește, asta nu înseamnă că menopauza târzie sau TSH sunt automat periculoase pentru fiecare femeie. Înseamnă că medicul ar putea avea încă un criteriu de luat în calcul când cântărește riscul individual.

Ce întrebi concret la consultație, ca să nu pleci cu și mai multe nelămuriri

Dacă ești într-o perioadă în care iei în calcul terapia de substituție hormonală, discuția bună nu ar trebui să se oprească la „iau sau nu iau”. Poți cere medicului să te ajute să pui în context trei lucruri: istoricul tău reproductiv, cât timp ar urma să fie folosit tratamentul și cum se schimbă monitorizarea dacă TSH se prelungește cinci ani sau mai mult (aici studiul a observat asocierea mai puternică).

Și mai e ceva. Dacă ai deja motive să fii atentă la sănătatea tiroidei, e util să nu tratezi istoricul reproductiv ca pe un detaliu fără importanță. Cercetătorii spun clar că ar putea conta în evaluarea riscului individual.

Jinyoung Kim a formulat ideea direct:

„Istoricul reproductiv al unei femei ar putea fi luat în considerare la evaluarea riscului său individual de a dezvolta cancer tiroidian.”

Asta e, de fapt, recomandarea practică pe care o poți lua cu tine: la control, spune medicului când ai intrat la menopauză, dacă ai folosit sau folosești terapie hormonală și de cât timp. Uneori, tocmai detaliile pe care noi le considerăm „obișnuite” schimbă felul în care este privit riscul.

Ce știm și ce nu știm încă din aceste date

Studiul sugerează o legătură, nu dovedește un mecanism biologic clar. Cu alte cuvinte, cercetarea arată o asociere între expunerea hormonală mai lungă, TSH și un risc mai mare de cancer tiroidian, dar nu explică exact cum influențează hormonii feminini apariția celulelor canceroase în tiroidă.

Dar tocmai aici e partea sănătoasă a conversației: fără panică și fără decizii luate după un singur titlu. Dacă TSH îți este recomandată pentru simptome severe, discuția corectă rămâne una despre balanța dintre beneficii și riscuri, nu despre frică.

Numai că un studiu atât de mare, pe aproximativ 5,7 milioane de femei, nu e genul de semnal pe care îl ignori. Mai ales când urmărește participantele până în 2023 și caută un tipar pe termen lung, nu o reacție de moment.

La ce să fii atentă mai departe

Informațiile publicate până acum nu detaliază simptomele cancerului tiroidian și nici măsuri preventive specifice, în afară de conștientizarea factorilor identificați. Asta înseamnă că nu a fost anunțată, deocamdată, o listă nouă de analize sau un protocol nou pentru femeile cu viață reproductivă mai lungă.

Ce poți face realist, săptămâna asta? Să notezi pentru următoarea consultație datele care țin de istoricul tău reproductiv și orice utilizare a terapiei hormonale. Dacă ești deja pe TSH, întreabă explicit cum este reevaluat tratamentul dacă se apropie de pragul de cinci ani. Iar dacă abia iei în calcul această opțiune, cere să ți se explice riscurile în contextul tău, nu la modul general.

Studiul a urmărit femei de 40 de ani sau mai mult și a raportat o incidență de 2,4 cazuri la 1.000 de persoane pe an, până la finalul perioadei de monitorizare din 2023.