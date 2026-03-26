Un studiu recent schimbă radical tot ce credeam că știm despre metformină, unul dintre cele mai prescrise medicamente pentru diabet la nivel mondial. Se pare că principalul său mod de acțiune nu este în ficat sau intestine, așa cum s-a crezut decenii la rând, ci direct în creier. Această descoperire ar putea rescrie manualele de medicină.

O paradigmă medicală răsturnată

Timp de zeci de ani, lumea medicală a funcționat pe baza unei înțelegeri clare: metformina își face treaba în principal prin reducerea cantității de glucoză produsă de ficat și prin îmbunătățirea modului în care organismul gestionează insulina. E drept că era o explicație care părea să acopere toate efectele observate la pacienți. Lucrurile stau însă puțin diferit.

Dar cercetarea recentă vine și arată că mecanismul central este, de fapt, altul. Până la urmă, cum funcționează cu adevărat acest medicament administrat pe cale orală milioanelor de oameni?

Creierul, noul centru de comandă

Studiul indică faptul că metformina acționează la nivel cerebral. Practic, medicamentul transmite semnale creierului, iar acesta, la rândul său, comandă organismului să scadă nivelul zahărului din sânge. V-ați fi gândit vreodată la așa ceva? Este o schimbare completă de perspectivă, care mută centrul de greutate al tratamentului de la organele periferice la sistemul nervos central.

O revelație, pe bune.

Și această nouă înțelegere nu este doar o curiozitate academică. Implicațiile sunt uriașe pentru viitoarele terapii. În loc să se concentreze exclusiv pe ficat sau pe sistemul digestiv, cercetătorii ar putea acum să dezvolte medicamente care țintesc direct aceste căi neuronale, fiind potențial mai eficiente și cu mai puține efecte secundare (precum cele gastrointestinale, des asociate cu metformina).

Ce urmează pentru pacienții cu diabet

Pentru pacienții care deja urmează un tratament cu metformină, nu se schimbă nimic pe termen scurt. Tratamentul rămâne la fel de eficient. Pe termen lung, însă, această descoperire deschide calea către o nouă generație de medicamente pentru diabet. Înțelegerea faptului că putem „păcăli” creierul să gestioneze mai bine glicemia ar putea duce la dezvoltarea unor tratamente personalizate și mult mai țintite.