Alegerea unui set de pensule de machiaj poate simplifica enorm rutina de înfrumusețare. În loc să ghicești de ce ai nevoie sau să te trezești cu cinci pensule pufoase care fac același lucru, un set bine curatoriat îți oferă toate instrumentele esențiale dintr-o singură mișcare. „Ador să recomand seturi pentru că elimină oboseala decizională atunci când cineva își construiește colecția de pensule”, spune Thynna Wagenblast, make-up artist din New York și Los Angeles.

Și, să fim serioși, există și un avantaj practic. Cumpărarea unui set este, de obicei, mai rentabilă decât achiziționarea fiecărei pensule individual. Pentru începători, asta înseamnă mai puține încercări și erori, iar pentru pasionații de machiaj, este o modalitate simplă de a-și reînnoi uneltele.

Pentru începători: Reducere de 51% la setul Laura Geller

Dacă ești la început de drum, s-ar putea să crezi că aplicarea machiajului cu degetele e suficientă. Numai că pensulele potrivite pot face totul să arate mai fin, mai uniform și mult mai ușor de realizat. Setul de 5 piese de la Laura Geller este „deosebit de grozav pentru începători, deoarece menține lucrurile simple”, explică make-up artistul Nick Barose. Acesta include trei pensule pentru față și două pentru ochi, acoperind strictul necesar fără să te copleșească.

Setul, care costă 49 de dolari dar este redus la 24 de dolari (o reducere de 51%), include o pensulă unghiulară pentru blush, o pensulă pentru bronzer, o pensulă retractabilă kabuki și două pensule pentru fard de ochi. Perii vegani sunt extrem de moi, nu se desprind și își păstrează forma în timp.

Opțiunea de buget: Real Techniques sub 100 de lei

Dacă rutina ta de machiaj este mai degrabă despre lucrurile de bază decât despre un look complet glam, setul Everyday Essentials de la Real Techniques este un punct excelent de plecare. Costă doar 19 dolari și include patru pensule versatile plus faimosul burețel Miracle Complexion Sponge (un câștigător al premiului Best of Beauty 2025!).

„Dacă ești începătoare sau minimalistă în ceea ce privește machiajul, acest set este accesibil și versatil”, spune make-up artistul Kierra Lanice Wray. Ea adaugă că pensulele pot fi folosite interschimbabil: „Dacă nu ai un fard de obraz la îndemână, dar ai bronzer, este în regulă să folosești pensula 400 Blush Brush pentru bronzer”. Iar pensula 300 Deluxe Crease Brush „difuzează corectorul superb”.

Performanța lor este lăudată și de testeri. „Când am verificat prima dată prețul acestui set, am fost șocată – pentru mai puțin de 4 dolari pe instrument, performează frumos și se simt mult mai scumpe decât sunt!”, a declarat Sarah Felbin, senior commerce editor.

Iar burețelul este, pe bune, de înaltă calitate. „Am constatat că estompează bine fără a absorbi prea mult produs și are o textură delicată care nu irită sau freacă niciodată prea aspru pielea mea”, a confirmat Lexi Herrick, senior director.

Ideal pentru călătorii: Setul Sigma cu 7 piese

Ai stat vreodată în fața măsuței de toaletă, întrebându-te ce pensule să iei în bagaj? Setul Essential Travel de la Sigma Beauty, la prețul de 135 de dolari, rezolvă această problemă. Este „un set bine editat și versatil cu tot ce ai nevoie pentru întreaga față”, conform lui Nick Barose. Kitul include șapte pensule multifuncționale pentru ochi și față, realizate cu fibre sintetice antimicrobiene pentru a rezista acumulării de bacterii.

Sunt construite pentru a rezista. Manșoanele metalice sunt fabricate din aliajul SigmaAlloy, rezistent la coroziune, prevenind clătinarea sau slăbirea, chiar și după ce sunt zdruncinate într-o valiză.

Feedback-ul este pozitiv, cu o mică observație. „Aceste pensule au mânere grozave și se simt plăcut și moale pe față! Au o dimensiune excelentă pentru călătorii”, a spus Edward Horgan, beauty closet associate. „Deși pensulele sunt drăguțe, aș fi preferat încă o pensulă de față mai densă în comparație cu pensula unghiulară pentru ochi pe care a inclus-o. A trebuit să folosesc o altă pensulă… pentru produsele mele cremoase.”

Pentru avansați: 8 pensule profesionale de la Sephora

Un set cu opt pensule poate părea intimidant, dar cel de la Sephora Collection, la 99 de dolari, chiar îți face rutina mai ușoară, nu mai complicată. Inspirate de linia Pro a brandului, fiecare pensulă are fibre vegane ultra-moi care preiau și estompează produsul fără efort, indiferent dacă lucrezi cu pudre, creme sau lichide.

Totul vine într-o husă elegantă care protejează pensulele în timpul călătoriilor. Sarah Han, commerce editor, a explicat de ce a cumpărat întregul set: „De când am luat pensula Sephora Pro Bronzer Brush #88… a devenit pensula mea de blush de suflet. Este perfect de densă – nici prea mult, nici prea puțin… Da, știu că tehnic este pentru bronzer, dar asta e frumusețea acestui set – poți folosi orice se simte mai confortabil/corect pentru orice pas. Perii, în general, sunt incredibil de moi și preiau pigmentul superb.”

Varianta de lux: Setul vegan Hourglass la 340$

Dacă pielea ta se irită doar la gândul unor pensule aspre, setul Vegan Travel de la Hourglass, deși o investiție la 340 de dolari, are sens. Fiecare pensulă este fabricată cu peri Taklon, o fibră sintetică ce imită părul natural, dar fără proteinele care pot declanșa iritații. „Aceste pensule vegane de înaltă calitate ajută la aplicarea frumoasă a machiajului fără riscul de reacții alergice la peri”, spune Nick Barose.

Setul de șapte piese include pensule pentru fond de ten, corector, pudră și fard de ochi, toate cu mânere metalice grele pentru un control mai bun și ambalate într-o husă elegantă din piele vegană.

Și totuși, cum le menținem în formă? „Recomand întotdeauna spălarea pensulelor cel puțin o dată pe săptămână cu un demachiant blând, cum ar fi șamponul pentru copii, pentru a le menține curate și a le păstra moliciunea”, sfătuiește Thynna Wagenblast. Procesul e simplu: rotește perii în apă călduță cu demachiant, masează ușor pentru a îndepărta reziduurile, clătește bine, apoi remodelează perii și lasă-le să se usuce pe un prosop.