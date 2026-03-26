Metforminul, un medicament administrat frecvent pacienților cu diabet pentru a controla nivelul zahărului din sânge, pare să aibă un impact mult mai complex decât se credea inițial. Un nou studiu sugerează că pastila luată în fiecare dimineață de milioane de oameni afectează și funcționarea creierului, deschizând noi perspective asupra tratamentului.

Efecte dincolo de glicemie

Cercetătorii au descoperit că Metforminul, cunoscut pentru rolul său în gestionarea diabetului de tip 2, influențează direct și activitatea cerebrală. Deși mecanismul exact este încă în curs de investigare, primele date indică o legătură între administrarea medicamentului și anumite procese cognitive. Nu de puține ori, medicamentele dezvoltate pentru o afecțiune se dovedesc a avea beneficii neașteptate în alte zone ale corpului.

Studiul a analizat un grup de pacienți care urmau un tratament pe termen lung cu Metformin. S-a observat că, pe lângă menținerea sub control a glicemiei, aceștia prezentau modificări subtile, dar măsurabile, la nivel neurologic. V-ați gândit vreodată că o simplă pastilă pentru diabet ar putea face asta?

Recomandari Un medicament pentru diabet folosit de 60 de ani are efecte neașteptate asupra creierului

Impactul asupra funcțiilor cognitive

Principala întrebare pe care și-o pun acum oamenii de știință este dacă aceste efecte asupra creierului sunt benefice sau nu. E drept că orice intervenție la acest nivel trebuie privită cu maximă prudență. Analizele preliminare au scos la iveală o posibilă corelație între Metformin și o incidență redusă a declinului cognitiv la anumiți pacienți diabetici. Dar, până la o concluzie fermă, mai e cale lungă.

„Observăm o influență clară asupra activității neuronale, dar este prematur să afirmăm dacă acest lucru se traduce într-o protecție pe termen lung împotriva bolilor neurodegenerative”, a declarat unul dintre cercetătorii implicați în studiu. lucrurile sunt promițătoare, dar complicate.

Cifrele sunt încă în curs de centralizare.

Recomandari Ce efecte neașteptate poate avea consumul zilnic de brânză asupra sănătății creierului

Ce înseamnă asta pentru pacienți

Pentru milioanele de pacienți care iau deja Metformin, vestea nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare. Medicamentul rămâne unul dintre cele mai sigure și eficiente tratamente pentru diabetul de tip 2. Noile descoperiri, în schimb, ar putea deschide calea către utilizarea sa în prevenirea sau încetinirea unor afecțiuni neurologice, însă doar după studii clinice extinse.

„Pacienții trebuie să continue tratamentul exact așa cum le-a fost prescris de medicul curant. Aceste descoperiri sunt pentru comunitatea științifică, nu un ghid de auto-medicație”, subliniază experții. Iar acest avertisment trebuie luat, pe bune, în serios.

Numai că potențialul este imens. Dacă se confirmă un efect neuroprotector, Metforminul (un medicament ieftin și accesibil) ar putea deveni o unealtă valoroasă în lupta cu boli precum Alzheimer sau alte forme de demență asociate cu îmbătrânirea și problemele metabolice.