Compania Mylan Pharmaceuticals Inc. a declanșat o retragere la nivel național pentru un lot specific de tablete de Alprazolam, medicamentul cunoscut pe scară largă sub numele de Xanax. Decizia a fost luată de urgență din cauza unei posibile contaminări cu un corp străin, o problemă care a pus pe jar autoritățile sanitare și mii de pacienți.

Lotul cu probleme și dozele vizate

Hai să vedem exact despre ce este vorba. Retragerea vizează flacoanele de 500 de tablete de Alprazolam cu doza de 0,5 mg. Lotul specific identificat de producător poartă numărul 8082708 și are data de expirare septembrie 2020.

Acest lot a fost distribuit în Statele Unite între iulie și august 2019. Iar retragerea se face la nivel de retail și consumator, ceea ce înseamnă că oricine ar putea avea acasă un flacon din acest lot problematic. E drept că data de expirare a trecut, dar nu de puține ori oamenii păstrează medicamente peste termen.

„Un risc redus de infecție” – ce înseamnă, de fapt?

Motivul oficial invocat de companie este prezența unui potențial corp străin în tablete. Cum vine asta? în procesul de fabricație, ceva ce nu ar trebui să fie acolo a ajuns în componența pastilelor. Într-o declarație oficială, compania a încercat să calmeze spiritele.

Producătorul a menționat că impactul clinic al corpului străin, dacă există, „este de așteptat să fie rar, dar riscul este redus de infecție pentru pacient”.

O decizie drastică, dar necesară.

Până în prezent, Mylan a declarat că nu a primit niciun raport privind reacții adverse asociate cu acest lot. Numai ca prudența este maximă în astfel de situații, mai ales când vorbim despre un medicament administrat pentru afecțiuni precum anxietatea și tulburările de panică.

Ce trebuie să facă pacienții care folosesc Xanax?

Aici lucrurile sunt destul de clare. V-ați verificat recent cutia de medicamente? Dacă sunteți un utilizator de Alprazolam (substanța activă din Xanax), primul pas este să verificați numărul lotului de pe flacon. În cazul în care corespunde cu cel retras, următorul pas este să contactați farmacistul sau medicul.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a transmis și ea un set de recomandări. Cea mai importantă? Să nu întrerupeți brusc tratamentul. O astfel de decizie poate fi periculoasă. Declarația oficială subliniază acest aspect: „Pacienții sunt sfătuiți să continue să ia medicamentul conform prescripției medicului lor, deoarece riscurile asociate cu oprirea bruscă a tratamentului pot depăși riscul potențial al contaminării.”

Până la urmă, cel mai sigur este să discutați cu un specialist pentru a primi o rețetă nouă dintr-un lot sigur. Mylan a anunțat și o linie telefonică specială (888-843-0255) pentru a prelua întrebările consumatorilor și pentru a aranja returnarea produselor din lotul afectat.