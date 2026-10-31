Dacă tușești fără să elimini flegmă, ai tuse seacă; dacă elimini mucus, ai tuse productivă. Pentru prima poate fi potrivit un produs care calmează tusea, iar pentru a doua unul care ajută la eliminarea mucusului. Nu alege siropul doar după sunetul tusei.

Cum deosebești tusea seacă de cea productivă

Tusea seacă te poate gâdila sau zgâria în gât, dar nu aduce flegmă. Tusea productivă elimină mucus, numit și spută. Acesta este semnul după care le deosebești, potrivit MedlinePlus.

O răceală poate începe cu iritație și tuse seacă, apoi poate apărea mucusul. Tusea mai poate avea legătură cu alergii, astm, secreții care curg din nas spre gât, reflux, fumat sau unele medicamente. Felul tusei te ajută să descrii ce simți, dar nu îți spune singur care este cauza. Nici flegma galbenă sau verde nu dovedește că ai nevoie de antibiotic, arată CDC în recomandările pentru adulți din aprilie 2024.

Ce poți încerca pentru tusea seacă

Odihna, lichidele, mierea și pastilele de supt pot calma iritația. Dacă tusea nu aduce mucus, poți întreba farmacistul dacă ți se potrivește un medicament care reduce tusea, numit antitusiv. Dextrometorfanul este un astfel de ingredient: poate calma temporar tusea, dar nu îi înlătură cauza și nu grăbește vindecarea, potrivit MedlinePlus.

Spune farmacistului dacă ai astm sau o boală pulmonară, ești însărcinată, alăptezi ori iei alte medicamente. Dextrometorfanul cere prudență și când elimini mult mucus. Respectă doza de pe eticheta produsului ales, fără să o împrumuți de la alt sirop.

Ce poți încerca atunci când elimini mucus

Bea lichide și lasă tusea să ajute la eliminarea flegmei. Un medicament numit expectorant, precum guaifenesina, poate face mucusul mai ușor de eliminat. Efectul este asupra simptomului: nu tratează cauza și nu scurtează boala, potrivit MedlinePlus.

Nu toate produsele „pentru mucus” sunt la fel. Medicamentele care subțiază secrețiile, numite mucolitice, includ acetilcisteina. NICE nu le recomandă pentru tusea acută legată de o infecție a căilor respiratorii superioare sau de bronșită acută, în ghidul publicat în februarie 2019. În bronșita acută necomplicată, antibioticele nu sunt recomandate de rutină, arată CDC; tratamentul unei alte boli care provoacă tusea se alege după acea cauză.

Cum eviți alegerea greșită a siropului

Verifică dacă tușești fără flegmă sau elimini mucus. Dacă elimini mucus, nu încerca să oprești automat tusea: ea ajută la curățarea căilor respiratorii. Citește ingredientele fiecărui sirop și ale celorlalte produse pentru răceală pe care le folosești. Două produse pot conține același ingredient, iar luate împreună pot duce la o doză prea mare. Întreabă farmacistul sau medicul înainte să combini un produs care oprește tusea cu unul pentru eliminarea mucusului. Nu toate formulele combinate sunt interzise, dar alegerea depinde de simptome și de ingredientele lor.

Când ai nevoie de medic

O tuse se poate stinge singură în trei-patru săptămâni, dar NHS recomandă consult dacă durează peste trei săptămâni, potrivit paginii sale despre tuse, revizuită în decembrie 2023. De exemplu, dacă încă tușești după patru săptămâni, ai trecut de pragul pentru consult: nu aștepta să devină „cronică”. La adulți, tusea care durează peste opt săptămâni este numită cronică, potrivit MedlinePlus, consultată la 1 noiembrie 2026.

Cere ajutor medical mai repede dacă tusea se agravează rapid, ai febră care persistă, durere în piept, respiri greu sau observi sânge în flegmă. Chiar și câteva firicele de sânge cer evaluare urgentă, potrivit NHS. Dacă elimini mai mult sânge, mai ales împreună cu lipsă de aer ori durere în piept, sună la 112.