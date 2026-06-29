Pe TikTok circulă tot mai multe clipuri în care tineri își „curăță” singuri tartrul cu instrumente ascuțite cumpărate online. Pare un shortcut ieftin și rapid, dar riscul real nu este doar o gingie care sângerează puțin, ci leziuni ale gingiilor, afectarea smalțului și agravarea unor probleme dentare care existau deja.

Mai precis, ceea ce se vede în oglindă nu este mereu toată problema. Tartrul este placă bacteriană mineralizată, se lipește puternic de suprafața dintelui și nu se îndepărtează prin simplu periaj. Iar dacă încerci să îl desprinzi acasă cu obiecte metalice, poți muta problema din zona estetică în zona tratamentelor complicate și mai costisitoare.

Trendul pare tentant, dar te poate costa mai mult

Foarte multe trenduri de beauty și lifestyle explodează repede pe TikTok, exact cum s-a întâmplat și cu „Espresso Tonic Bomb” în vara actuală. Numai că, atunci când vorbim despre dinți, un gest făcut pentru câteva secunde de video poate lăsa urme care nu se văd imediat.

Miza e simplă: sănătatea orală pe termen lung. Dacă gingia este rănită sau smalțul este zgâriat, pot apărea sensibilitate dentară, infecții și probleme parodontale care se agravează în timp. Iar o afecțiune tratată târziu ajunge, de regulă, mai greu de controlat decât una prinsă la timp.

Dr. Sorina Stroe (medic stomatolog, asistent universitar doctor) explică de ce tartrul nu e doar o depunere care arată neplăcut.

„Mulți pacienți cred că tartrul este doar o depunere inestetică, însă rolul său în apariția problemelor dentare este mult mai important. Tartrul constituie un mediu ideal pentru acumularea și dezvoltarea bacteriilor care provoacă inflamația gingivală și, în timp, pot contribui la apariția bolii parodontale. Cu cât aceste depozite rămân mai mult timp pe dinți, cu atât riscul de afectare a țesuturilor care susțin dintele crește. De aceea, îndepărtarea lui periodică este esențială pentru menținerea sănătății orale.”

Tradus pe scurt: nu e doar despre aspect. Este despre bacterii care rămân acolo, se adună și întrețin inflamația.

Folosirea instrumentelor ascuțite acasă dăunează smalțului

Problema nu este doar că acele instrumente sunt improvizate pentru cineva fără pregătire. Problema este că lucrezi într-o zonă mică, sensibilă și greu de controlat, unde o mișcare greșită poate face rău foarte repede.

Potrivit CSID, trendul se bazează pe folosirea unor instrumente ascuțite cumpărate online pentru a îndepărta tartrul acasă. Dr. Sorina Stroe spune clar că astfel de obiecte sunt gândite pentru profesioniști, nu pentru utilizare DIY în baie, în fața oglinzii.

„Instrumentele folosite pentru detartraj sunt concepute pentru a fi utilizate de profesioniști care au pregătirea necesară pentru a lucra în siguranță în cavitatea orală. Atunci când sunt folosite incorect, acestea pot provoca răni ale gingiilor, sângerări și traumatisme locale. O gingie lezată devine mai vulnerabilă la infecții și poate suferi retracții care expun rădăcina dintelui și favorizează apariția sensibilității dentare. Un alt risc important este deteriorarea smalțului. Utilizarea unor obiecte metalice sau a unor dispozitive nepotrivite poate produce zgârieturi microscopice la nivelul suprafeței dentare.”

Iar aceste zgârieturi microscopice nu sunt deloc un detaliu mic. O suprafață dentară afectată poate deveni mai vulnerabilă, iar sensibilitatea apare exact acolo unde nu ți-ai fi dorit: la rece, la cald, la dulce.

Detartrajul acasă nu rezolvă problema pe termen lung

Aici este capcana care face trendul să pară eficient. Poți desprinde poate o parte din ce vezi pe dinte și să ai impresia că ai rezolvat. Dar tartrul nu stă doar la vedere.

Dr. Sorina Stroe atrage atenția că o parte importantă a depozitelor poate fi sub gingie, în zone pe care nu le vezi și la care nu ajungi singură.

„În multe situații, o parte importantă a tartrului se află sub gingie, în zone care nu sunt vizibile și nici accesibile pentru pacient. Chiar dacă cineva reușește să desprindă o parte din depunerile vizibile, tartrul subgingival rămâne prezent și continuă să întrețină inflamația. Acesta este unul dintre motivele pentru care detartrajul realizat acasă nu poate înlocui tratamentul profesional.”

Și mai este ceva. Dacă încerci să „rezolvi” singură, poți amâna exact vizita care ar fi ținut lucrurile sub control. Dr. Sorina Stroe spune că această încercare poate întârzia prezentarea la medic și poate lăsa timp unei afecțiuni să evolueze, deși tratată la timp ar fi fost mai ușor de controlat.

Detartrajul profesional implică aparatură specializată

La cabinet, detartrajul nu înseamnă doar îndepărtarea unei pete sau a unei depuneri vizibile. Procedura se face cu aparatură specializată cu ultrasunete și cu instrumente dedicate, astfel încât să fie curățat atât tartrul de deasupra gingiei, cât și cel aflat sub gingie.

Dar nu se oprește acolo. Dr. Sorina Stroe explică faptul că detartrajul profesional este completat, de regulă, de periaj profesional și airflow. Asta ajută la eliminarea plăcii bacteriene și a petelor de pe suprafața dinților și reduce riscul ca noile depuneri să se strângă repede din nou.

Poți preveni tartrul prin igienă orală corectă și controale regulate

Partea bună este că prevenția nu cere gesturi spectaculoase. Cere consecvență. Iar aici diferența o fac lucrurile banale pe care tindem să le sărim când suntem pe fugă.

Recomandarea clară oferită de Dr. Sorina Stroe este o igienă orală corectă: periaj de două ori pe zi, utilizarea zilnică a mijloacelor de curățare interdentară și controale stomatologice regulate. Aceste obiceiuri reduc cantitatea de placă bacteriană care se poate transforma ulterior în tartru. Și igienizările profesionale făcute periodic ajută la îndepărtarea depozitelor înainte să creeze probleme mai serioase.

Dacă vezi pe social media un clip care promite dinți mai curați în câteva minute, cel mai bun filtru este unul simplu: dacă implică obiecte ascuțite în gură, nu este self-care. Este un risc. Varianta sigură rămâne aceeași: prevenție zilnică și detartraj profesional, cu ultrasunete, periaj profesional și airflow.