Vizita oficială a Mirabelei Grădinaru în Washington a stârnit o adevărată dezbatere în lumea modei din România. Partenera lui Nicușor Dan a ales să poarte exclusiv creații ale designerilor autohtoni. O decizie care i-a adus atât laude, cât și critici neașteptat de aspre.

Un sprijin așteptat de zeci de ani

Una dintre vocile care au apreciat gestul a fost designerul Irina Schrotter, ale cărei piese au fost purtate de Mirabela Grădinaru. Aceasta a subliniat importanța vizibilității oferite brandurilor românești pe scena internațională. un gest de PR excelent pentru moda românească.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta, care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris Irina Schrotter pe rețelele sociale.

Recomandari Sezonul acesta se poarta tinutele 3D! Iata propunerile designerilor de la casa de moda John Galliano!

Val de aprecieri în online

Iar aprecierile nu au venit doar din partea creatorilor de modă. Publicul larg a reacționat pozitiv, comentariile din mediul online lăudând eleganța și rafinamentul afișate de partenera lui Nicușor Dan.

Printre mesajele primite se numără:

„Felicitări! Doamna Mirabela Grădinaru, ținută impecabilă, eleganță discretă. O doamnă luminoasă și rafinată!”

„Felicitări, a reprezentat România cu drag!”

„O femeie inteligentă și cu bun-simț”

Verdictul dur al lui Florin Burescu

Numai că, nu toată lumea a fost impresionată. Designerul Florin Burescu a analizat aparițiile dintr-o perspectivă mult mai critică, subliniind că mai sunt multe aspecte de îmbunătățit. V-ați gândit vreodată că nu e suficient doar să porți o haină scumpă? E drept că, la prima vedere, ținutele par corecte, însă Burescu vede dincolo de aparențe.

Recomandari Gheorghe Hagi a paralizat Istanbulul. Poliția turcă i-a făcut culoar printre bariere

„Da, este într-adevăr o apariție mai bună decât ne-a obișnuit de fiecare dată. Nu o felicit, sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, nu numai să iei pe tine un costum bine croit și de calitate. Trebuie să fie atentă și la coafură, la machiaj, și la o postură anume… Nu sunt haine rele, sunt purtate rău”, a afirmat Florin Burescu pentru Click.

„Hainele o poartă pe ea, nu invers”

Critica designerului a mers și mai departe, atingând un punct sensibil: atitudinea și felul în care o ținută este asumată. Acesta consideră că, deși hainele sunt croite corect (un detaliu tehnic important), postura și atitudinea trădează o lipsă de confort.

„Din punctul meu de vedere, ea mai are mult de lucru la a purta astfel de ținute. Apreciez că a promovat ia românească în lume, în America, deși contextul nu era cel mai potrivit. Sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le pună la punct în ceea ce o privește. Să învețe să poarte ea hainele, nu hainele să o poarte pe ea”, a precizat acesta.

Recomandari Viața amoroasă a lui Valentin Sanfira înainte de căsnicia de 8 ani cu Codruța Filip

O observație tranșantă.

Concluzia lui Burescu este că, în ciuda calității pieselor vestimentare, atitudinea generală lasă de dorit: „Deși sunt croite corect, pe dimensiunile ei, se vede clar că este stânjenită”.