Vizita oficială a Mirabelei Grădinaru în Washington a stârnit o adevărată dezbatere în lumea modei din România. Partenera lui Nicușor Dan a ales să poarte exclusiv creații ale designerilor autohtoni. O decizie care i-a adus atât laude, cât și critici neașteptat de aspre.
Un sprijin așteptat de zeci de ani
Una dintre vocile care au apreciat gestul a fost designerul Irina Schrotter, ale cărei piese au fost purtate de Mirabela Grădinaru. Aceasta a subliniat importanța vizibilității oferite brandurilor românești pe scena internațională. un gest de PR excelent pentru moda românească.
„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta, care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris Irina Schrotter pe rețelele sociale.
Val de aprecieri în online
Iar aprecierile nu au venit doar din partea creatorilor de modă. Publicul larg a reacționat pozitiv, comentariile din mediul online lăudând eleganța și rafinamentul afișate de partenera lui Nicușor Dan.
Printre mesajele primite se numără:
- „Felicitări! Doamna Mirabela Grădinaru, ținută impecabilă, eleganță discretă. O doamnă luminoasă și rafinată!”
- „Felicitări, a reprezentat România cu drag!”
- „O femeie inteligentă și cu bun-simț”
Verdictul dur al lui Florin Burescu
Numai că, nu toată lumea a fost impresionată. Designerul Florin Burescu a analizat aparițiile dintr-o perspectivă mult mai critică, subliniind că mai sunt multe aspecte de îmbunătățit. V-ați gândit vreodată că nu e suficient doar să porți o haină scumpă? E drept că, la prima vedere, ținutele par corecte, însă Burescu vede dincolo de aparențe.
„Da, este într-adevăr o apariție mai bună decât ne-a obișnuit de fiecare dată. Nu o felicit, sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, nu numai să iei pe tine un costum bine croit și de calitate. Trebuie să fie atentă și la coafură, la machiaj, și la o postură anume… Nu sunt haine rele, sunt purtate rău”, a afirmat Florin Burescu pentru Click.
„Hainele o poartă pe ea, nu invers”
Critica designerului a mers și mai departe, atingând un punct sensibil: atitudinea și felul în care o ținută este asumată. Acesta consideră că, deși hainele sunt croite corect (un detaliu tehnic important), postura și atitudinea trădează o lipsă de confort.
„Din punctul meu de vedere, ea mai are mult de lucru la a purta astfel de ținute. Apreciez că a promovat ia românească în lume, în America, deși contextul nu era cel mai potrivit. Sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le pună la punct în ceea ce o privește. Să învețe să poarte ea hainele, nu hainele să o poarte pe ea”, a precizat acesta.
O observație tranșantă.
Concluzia lui Burescu este că, în ciuda calității pieselor vestimentare, atitudinea generală lasă de dorit: „Deși sunt croite corect, pe dimensiunile ei, se vede clar că este stânjenită”.