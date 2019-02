Paul a aruncat mai multe seminte in curtea din Vaslui! Peste cateva luni a avut un soc atunci cand a vazut ce crescuse acolo: “Nu pot sa cred, e gigantic”

Paul a aruncat cateva seminte in curtea casei sale din Vaslui si a avut un adevarat soc atunci cand a vazut ce a crescut acolo.

Familia Comisescu din Deleni a reusit sa-si uimeasca clientii. Au scos pe piata un nou dovleac de 50 kg. Este cel mai mare pepene rezultat in cadrul ultimei recolte. Acesta se vinde la pretul de 3 lei/kg, inclusiv celor care vor doar felii.

Iata ce ne povestea in urma cu un an jumatate: “Am patruzeci de ani de cand ma ocup de agricultura, de cultivarea pepenilor, pentru ca pensie nu am. De la subsolurile securitatii nu se primeste pensie. In timpul scolii tehnice, cand aveam vreo 16 ani, m-au racolat. Mi-au bagat o nota informativa in fata si mi-au zis ca din momentul de fata trebuie sa scriu despre cine imi zic ei. Sa torn, cu alte cuvinte. I-am zis tatei ca am fost racolat. Mi-a tras o bataie de o simt si acum. El a stat trei saptamani legat cu sarma ghimpata la Lipovat pentru ca a refuzat sa treaca la colectiv. Mi-a zis sa nu torn niciodata pe cineva . I-am dat ascultare. Cand voiam sa ma angajez undeva, dupa trei luni veneau baietii imbracati in gri, cerandu-mi notele informative. Le ziceam ca nu am ce sa scriu. Asa cum m-a invatat tata. Vazand ca nu dau nimic, imediat se duceau la articolul 20 litera E. Ma dadeau afara de peste tot. Din cauza asta ma duceam doar la munci ocazionale, care nu se inregistrau nicaieri si care erau cele mai grele. Statul nu-mi da nimic, iar mie nu-mi place sa stau degeaba. Muncesc zi si noapte pentru banii mei”.

Semintele de dovleac, folosite ca tratament pentru anumite boli

Cei doi soti, Maria si Paul Comisescu, au inceput sa cultive pepeni galbeni, pepeni verzi si dovleci in urma cu peste 25 ani. “De pe timpul lui Ceausescu ne ocupam cu gradinaritul. Noi suntem primii care am adus dovleac pe piata si am invatat vasluienii sa manance placinta si dovleac copt. “Semintele de la dovleac, uscate la caldura, nu prajite, sunt bune pentru oxiuri, giardia si prostata. Mancate dimineata, pe stomacul gol, fac foarte bine. Stiu asta de la un medic, nici nu apucam sa curat semintele, si venea si imi spunea, “doamna, da’ seminte mai aveti? Dati-mi-le asa si imi mai pregatiti, ca vin maine”. L-am intrebat, “domne, da’ ce faceti cu ele?”. Mi-a spus ca e medic si le da seminte de dovleac pacientilor care au giardia sau oxiuri. In urma cu sapte ani, sotul meu trebuia sa se opereze de prostata, si, mancand seminte de dovleac, nu a mai avut nimic”, a povestit Maria Comisescu.