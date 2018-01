Motivul pentru care este bine sa stergeti des oglinzile din casa

Este indicat sa stergeti cat mai des oglinzile din casa deoarece prin ele iese energie negativa.

Locuinta este locul in care ar trebui sa ne simtim relaxati, sa ne eliberam de tensiunile acumulate in timpul zilei. Insa, de cele mai multe ori acest spatiu devine stresant, iar locuinta un loc plin de energii negative unde nu ne dorim sa stam prea mult. Daca se ajunge in stadiul asta, trebuie sa luati urgent masuri.

Fortele necurate sunt atrase de mizeria din casa

De multe ori, din cauza oboselii aveti tendinta sa lasati peste noapte vasele nespalate, dezordine in casa sau chiar si cosul de gunoi plin.

Acest lucru va poate afecta, fortele necurate sunt atrase de o casa unde e mizerie si, atunci cand sunt instalate, iti vor tulbura echilibrul energetic.

Trebuie sa va asigurati ca locuinta dumneavoastra este mereu curata. Un alt lucru de retinut este ca trebuie sa va mentineti in permanenta oglinzile din casa curate, sa fie mereu sterse, deoarece prin ele se spune ca iese energi negativa.

Mobilierul se poate comporta ca un vampir

Atunci cand va hotarati sa va schimbati mobila, trebuie sa aveti grija sa nu puneti in dormitor obiecte realizate din plop tremurator, ulm, salcie sau stejar sau ori altceva de culoare neagra.

Mobila se poate transforma intr-un adevarat vampir si va poate fura toata energia.

Cum puteti inlatura energia negativa din casa?

Statuetele, bibelourile din os, coarnele de cerbi asezate pe pereti sau blana de urs sunt adevarate aspiratoare de energie negativa, v-ar prinde bine daca le-ati avea prin casa.