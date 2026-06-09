Te-ai gândit vreodată cum arată o victorie care depășește granițele unui simplu teren de sport? Fix asta s-a întâmplat luni noapte, când jucătoarea A’ja Wilson și antrenoarea Becky Hammon de la Las Vegas Aces au fost incluse pe prima listă TIME100 dedicată excelenței în sport. Cifrele și recunoașterea vorbesc de la sine.

Dincolo de trofee, miza reală aici este vizibilitatea muncii feminine la cel mai înalt nivel. Să vezi două femei pe aceeași listă globală cu giganți precum Lionel Messi sau LeBron James îți confirmă că performanța noastră nu mai este pusă într-o cutie separată, ci tronează fix în centrul atenției mondiale.

O carieră de recorduri greu de egalat

Nu e ușor să fii mereu în top. Numai că A’ja Wilson pare să fi găsit rețeta perfectă pentru asta.

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Anunțul prestigios a venit la doar câteva ore după ce sportiva a atins pragul de 6.000 de puncte în carieră în meciul cu Seattle Storm. A devenit astfel cea mai rapidă jucătoare din istoria ligii care reușește acest lucru uluitor.

Iar lista ei de reușite este absolut fabuloasă. Așa cum a subliniat Theblast într-un material publicat recent, Wilson a devenit prima persoană din istoria WNBA sau NBA care a câștigat în același sezon un campionat, titlul de cel mai bun marcator, MVP-ul finalei, MVP-ul ligii și premiul pentru cel mai bun jucător defensiv.

„Este ușor să fii bun pe o parte a baschetului, dar poți fi grozav pe ambele? Și asta mă străduiesc să fac în fiecare zi. Nu este deloc ușor. Este foarte greu, dar sunt înconjurată de femei care se asigură că pot avea încredere în ele și sper că pot fi la fel pentru ele.” – A’ja Wilson, Jucătoare Las Vegas Aces

Secretul din spatele succesului constant

Și totuși, nicio echipă nu strălucește fără un lider pe măsură pe banca tehnică. Antrenoarea Becky Hammon a intrat și ea în acest club select, după ce luna trecută a bifat o altă bornă uriașă.

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A devenit a doua cea mai rapidă antrenoare din istoria WNBA care a obținut 150 de victorii, având nevoie de doar 205 meciuri pentru asta. Înainte de a veni la Las Vegas Aces, Hammon era deja o deschizătoare de drumuri. A fost prima femeie angajată ca antrenor secund cu normă întreagă în istoria NBA, la San Antonio Spurs, iar în 2020 a condus echipa într-un meci oficial. Abordarea ei este una pe care o putem aplica oricare dintre noi, fie că vorbim de carieră sau de organizarea vieții personale.

„Ceea ce îmi atrage cel mai mult atenția este cât de mult mă bucur de proces. Suntem o echipă orientată spre proces. Dacă treci prin procesul corect, obții rezultate bune. Rezultatele vor fi acolo.” – Becky Hammon, Antrenoare Las Vegas Aces

Ce urmează pentru fani

Pe lângă performanțele pur sportive, Wilson a marcat puncte și în industria de lifestyle. A lansat anul trecut pantoful ei personalizat, A’One, o premieră pentru o jucătoare de culoare din WNBA în ultimii 20 de ani.

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Acum, toată lumea stă cu ochii pe ea pentru un nou model de încălțăminte. Jucătoarea a recunoscut zâmbind la conferința de presă că s-ar putea să avem parte de surprize curând, menționând amuzată că speră ca brandul Nike să nu o omoare pentru aceste mici dezvăluiri.

Confirmarea noii colecții de pantofi sport rămâne să fie anunțată oficial de companie în zilele următoare. Până atunci, fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă ce limite vor mai depăși cele două femei pe terenul de baschet.